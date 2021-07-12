Почти 500 новых заболевших. Урал снова побил все антирекорды по COVID-19

В Свердловской области снова побит антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусом. И если только вчера цифры ужасали, то сегодня, 12 июля - ситуация на порядок хуже. По официальным данным оперштаба, заразились еще 464 человека. Из этого числа 120 человек - в Екатеринбурге. Заметно выросла и территория распространения вируса, больных фиксируют в Артемовском, Алапаевске, Березовском, Богдановиче, Верхнем и Нижнем Тагиле, Дегтярске, Каменске-Уральском, Камышлове, Ревде, в Сысерти и других городах области.
Состояние 696 госпитализированных оценивается как тяжелое, 393 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 288 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 4 907. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
Средний Урал находится на пятом месте по росту заболеваемости COVID-19. За сутки из больниц выписали 405 человек, а погибло - 14. Всего в регионе зафиксировали 98 133 зараженных ковидом, из которых уже выздоровели - 91 378 уральцев. От инфекции скончались 4 027 свердловчан.
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