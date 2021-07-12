Почти 500 новых заболевших. Урал снова побил все антирекорды по COVID-19

Средний Урал находится на пятом месте по росту заболеваемости COVID-19. За сутки из больниц выписали 405 человек, а погибло - 14. Всего в регионе зафиксировали 98 133 зараженных ковидом, из которых уже выздоровели - 91 378 уральцев. От инфекции скончались 4 027 свердловчан.

Рассказывайте ваши истории о том, как вы перенесли инфекцию. Предложили ли вам бесплатные лекарства, или даже не сделали ПЦР-мазок? Пишите в личные сообщения группы "Вконтакте", в комментарии или на почту НАШЕЙ ng@ng66.ru.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!