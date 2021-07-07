Санврачи разрешили не делать тесты на СOVID по возвращении из-за границы

В Свердловской области упростили "антикоронавиурсные" правила для туристов. С сегодняшнего дня, 7 июля, привитые или переболевшие COVID-19 уральцы по возвращении из отпуска могут не делать ПЦР-тесты на коронавирус. Остальным можно сдавать один ПЦР-тест вместо двух. Причем срок действия прививки в данном случае - один год. А вот для переболевших - полгода с момента выздоровления. Решение принято в связи с огромной нагрузкой на медицинские лаборатории.
Важно! Тем, кто хочет воспользоваться данной льготой, нужно загрузить сертификат вакцинированного или переболевшего на портал "Госуслуги".
Непривитым и неболевшим россиянам нужно будет пройти один ПЦР-тест и загрузить его результаты на портал Госуслуг в течение 3 дней. До получения отрицательного результата тестирования необходимо соблюдать самоизоляцию. Требования распространяются на возвращающихся из-за рубежа россиян любым видом транспорта и из любой страны.
С 1 августа 2020 года в регион вернулся 97717 турист, но только 95071 человек вовремя загрузили результаты ПЦР-теста на коронавирус на портал "Госуслуги". Из этого числа у 1215 уральцев он был положительным.
А вот 2646 человек затянули с результатами. Из-за чего большую часть из них, а именно, 1680 человек - оштрафуют. Дела уже переданы в суд. Общая сумма уже выписанных штрафов составляет 4,8 млн рублей.
- Курорты Черного моря (Анапа, Сочи, Геленджик) тоже упростили требования к туристам. Ранее туда хотели пускать исключительно тех, кто поставил прививку от COVID.
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- А еще уральцы смогут бесплатно проверить уровень иммунитета после прививки от коронавируса.
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- Прививаться перед отпуском надо было заранее. В Екатеринбурге закончилась вакцина от коронавируса.
- Тем временем в Екатеринбурге из-за роста заболеваемости снова отменяют концерты. Макс Корж перенес свое выступление аж на год. А в Роспотребнадзоре сказали, как вернуть деньги за билеты (в том числе и на концерт группы "Руки Вверх").
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