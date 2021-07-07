Санврачи разрешили не делать тесты на СOVID по возвращении из-за границы

В Свердловской области упростили "антикоронавиурсные" правила для туристов. С сегодняшнего дня, 7 июля, привитые или переболевшие COVID-19 уральцы по возвращении из отпуска могут не делать ПЦР-тесты на коронавирус. Остальным можно сдавать один ПЦР-тест вместо двух. Причем срок действия прививки в данном случае - один год. А вот для переболевших - полгода с момента выздоровления. Решение принято в связи с огромной нагрузкой на медицинские лаборатории.

Важно! Тем, кто хочет воспользоваться данной льготой, нужно загрузить сертификат вакцинированного или переболевшего на портал "Госуслуги".