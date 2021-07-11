В Свердловской области побит антирекорд суточной заболеваемости COVID-19

Сегодня, 11 июля, в Свердловской области был побит антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусом. Впервые за время пандемии на Среднем Урале количество новых заболевших составило 425 человек. Напомним, прошлый рекорд составлял - 416 человек. Это было на пике второй волны COVID-19.

По официальным данным оперштаба больше всего заболевших - в Екатеринбурге, 193 человека. Также вспышки заболевания зафиксированы в более чем сорока городах и поселках региона.