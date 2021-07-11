В Свердловской области побит антирекорд суточной заболеваемости COVID-19

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Новые цифры шокируют, ведь статистика растет с каждым днем.

Сегодня, 11 июля, в Свердловской области был побит антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусом. Впервые за время пандемии на Среднем Урале количество новых заболевших составило 425 человек. Напомним, прошлый рекорд составлял - 416 человек. Это было на пике второй волны COVID-19.


По официальным данным оперштаба больше всего заболевших - в Екатеринбурге, 193 человека. Также вспышки заболевания зафиксированы в более чем сорока городах и поселках региона.

Состояние 643 госпитализированных оценивается как тяжелое, 388 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 281 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 4 763. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Сообщили в оперштабе

За сутки выписали 402 человека, еще 16 уральцев - скончались от инфекции. Всего в Свердловской области переболели коронавирусом 97 669 человек, из этого числа выписали - 90 973 свердловчанина, а 4 013 - умерли.

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