Глава епархии Екатеринбурга проведет Крестный ход, несмотря на запрет властей

Ежегодно на Крестный ход собираются десятки тысяч людей, только посмотрите НАШ фоторепортаж хода в прошлом году. Традиционно люди проходят путь в 21 километр через Ганину Яму, маршрут проходит и через оживленные трассы.

Вчера впервые за всю историю пандемии в Свердловской области Евгений Куйвашев решил отменить религиозное шествие. Но митрополит Екатеринбургский считает, что люди выйдут, несмотря на запрет властей. И лучше было бы провести шествие по "безопасно перекрытым улицам", нежели "по узким тротуарам рядом с опасно несущимися машинами" и "козьим тропами".

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