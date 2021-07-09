Глава епархии Екатеринбурга проведет Крестный ход, несмотря на запрет властей

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48608

"Наша цель — не смерть от страха перед коронавирусом, а жизнь с Богом".

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг сегодня, 9 июля, заявил о том, что проведет Крестный ход, несмотря на запрет властей на организацию массовых мероприятий в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом глава местной епархии сообщил в своем Telegram-канале. Кроме того, Евгений косвенно обвинил губернатора Свердловской области в ущемлении чувств верующих.

Я однозначно пойду! Решение властей, не согласовавших проведение Царского крестного хода, имеет под собой основания. Хотя не следовало бы стигматизировать верующих как виновников распространения инфекции. Наша цель — не смерть от страха перед коронавирусом или от самого коронавируса, а жизнь с Богом и в любви к ближнему. Призываю всех принимать максимальные меры по защите собственной жизни и жизни окружающих. Молюсь, чтобы Господь сохранил всех нас в здравии и долгоденствии, и благословляю вас присоединить к своей молитве осторожность и любовь к ближнему.

Заявил Евгений Кульберг.

Ежегодно на Крестный ход собираются десятки тысяч людей, только посмотрите НАШ фоторепортаж хода в прошлом году. Традиционно люди проходят путь в 21 километр через Ганину Яму, маршрут проходит и через оживленные трассы.


Вчера впервые за всю историю пандемии в Свердловской области Евгений Куйвашев решил отменить религиозное шествие. Но митрополит Екатеринбургский считает, что люди выйдут, несмотря на запрет властей. И лучше было бы провести шествие по "безопасно перекрытым улицам", нежели "по узким тротуарам рядом с опасно несущимися машинами" и "козьим тропами".

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48608

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – Еньшин Алексей Михайлович.При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined