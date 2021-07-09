Глава епархии Екатеринбурга проведет Крестный ход, несмотря на запрет властей

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг сегодня, 9 июля, заявил о том, что проведет Крестный ход, несмотря на запрет властей на организацию массовых мероприятий в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом глава местной епархии сообщил в своем Telegram-канале. Кроме того, Евгений косвенно обвинил губернатора Свердловской области в ущемлении чувств верующих.
Я однозначно пойду! Решение властей, не согласовавших проведение Царского крестного хода, имеет под собой основания. Хотя не следовало бы стигматизировать верующих как виновников распространения инфекции. Наша цель — не смерть от страха перед коронавирусом или от самого коронавируса, а жизнь с Богом и в любви к ближнему. Призываю всех принимать максимальные меры по защите собственной жизни и жизни окружающих. Молюсь, чтобы Господь сохранил всех нас в здравии и долгоденствии, и благословляю вас присоединить к своей молитве осторожность и любовь к ближнему.
Ежегодно на Крестный ход собираются десятки тысяч людей, только посмотрите НАШ фоторепортаж хода в прошлом году. Традиционно люди проходят путь в 21 километр через Ганину Яму, маршрут проходит и через оживленные трассы.
Вчера впервые за всю историю пандемии в Свердловской области Евгений Куйвашев решил отменить религиозное шествие. Но митрополит Екатеринбургский считает, что люди выйдут, несмотря на запрет властей. И лучше было бы провести шествие по "безопасно перекрытым улицам", нежели "по узким тротуарам рядом с опасно несущимися машинами" и "козьим тропами".
- Евгений Кульберг занял место митрополита Кирилла в начале декабря прошлого года.
- Готовимся к локдауну: власти уже начали вводить систему QR-кодов.
- Уральцы смогут бесплатно проверить уровень иммунитета после прививки от коронавируса.
- Тем временем в Екатеринбурге из-за роста заболеваемости снова отменяют концерты. Макс Корж перенес свое выступление аж на год. А в Роспотребнадзоре сказали, как вернуть деньги за билеты (в том числе и на концерт группы "Руки Вверх").
- Пять тысяч рублей будут платить за донорскую кровь с антителами к коронавирусу. Она нужна для разработки нового суперлекарства.
- В Свердловской области шесть тысяч человек заболели коронавирусом после прививки.
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