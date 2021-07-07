Свердловские власти вводят систему QR-кодов для привитых от коронавируса

Свердловские власти начали вводить QR-коды для привитых от COVID-19. На данный момент, заявил сегодня, 7 июля, вице-губернатор Павел Креков, никаких ограничений в плане доступа в заведения общепита и входа на массовые мероприятия - нет. Но если заболеваемость начнет расти, то QR- коды, которые уже начали рассылать уральцам, придется задействовать.
Если мы зафиксируем рост заболеваемости, то принятие таких мер возможно. Я не удивлюсь, что через какое-то количество месяцев, эта история станет для нас обыденной. В ближайшие дни мы не планируем введения такого рода мер.
При этом несколько жителей Екатеринбурге сегодня получили подобные QR-коды, так как переболели коронавирусом. Но вице губернатор отметил, что выдавать документы планируется только привитым от инфекции гражданам. Получить код можно будет на портале "Госуслуги" (а сейчас там даже нельзя записаться на прививку). И его необходимо будет продлевать каждый месяц - полтора.
Также в оперштабе рассматривается вопрос об отмене ряда массовых мероприятий, как Крестный ход и Царские дни.
Сегодня вообще любые массовые мероприятия необходимо минимизировать, при всем уважении к религиозно верующим. Вопрос будет рассматриваться завтра на оперштабе.
- Свердловчане могут больше не сдавать ПЦР-тесты на коронавирус по возвращении из-за границы. Рассказываем, как изменились правила.
- А еще уральцы смогут бесплатно проверить уровень иммунитета после прививки от коронавируса.
- Тем временем в Екатеринбурге из-за роста заболеваемости снова отменяют концерты. Макс Корж перенес свое выступление аж на год. А в Роспотребнадзоре сказали, как вернуть деньги за билеты (в том числе и на концерт группы "Руки Вверх").
- Пять тысяч рублей будут платить за донорскую кровь с антителами к коронавирусу. Она нужна для разработки нового суперлекарства.
- В Свердловской области шесть тысяч человек заболели коронавирусом после прививки.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев