Свердловские власти вводят систему QR-кодов для привитых от коронавируса

При этом несколько жителей Екатеринбурге сегодня получили подобные QR-коды, так как переболели коронавирусом. Но вице губернатор отметил, что выдавать документы планируется только привитым от инфекции гражданам. Получить код можно будет на портале "Госуслуги" (а сейчас там даже нельзя записаться на прививку). И его необходимо будет продлевать каждый месяц - полтора.

Также в оперштабе рассматривается вопрос об отмене ряда массовых мероприятий, как Крестный ход и Царские дни.