За каждым прививочным пунктом в ТРЦ закреплена больница. Если в учреждении мало вакцин - их не привозят и в сам торговый центр. Только вчера в регионе первым компонентом вакцины привилось 12 тысяч уральцев, каждой из поставок хватает буквально на два дня. По поручению Министра здравоохранения РФ Михаила Мишустина, количество поставок будет увеличено, следующую партию привезут на самолетах. В ближайшие время вакцина снова будет в регионе (завтра, а также через три дня). На сегодняшнее утро, по данным оперштаба, в области было 22 тысячи неиспользованных прививок.

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