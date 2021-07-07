Вице-губернатор Свердловской области сегодня, 7 июля, ответил, когда на "Госуслугах" возобновится запись на вакцинацию от коронавируса, а сами прививки снова появятся в торговых центрах и больницах региона и Екатеринбурга. Оперштаб, во главе которого Павел Креков, получил множество сигналов о приостановке записи. Как оказалось, больницы самостоятельно приняли такое решение, но делать этого - категорически нельзя. Теперь медучреждения ждет проверка и административные штрафы.
Мы проверяем все наши лечебные учреждения на предмет возможности записаться через "Госуслуги" на вакцинацию. Завтра еще контрольную проверку устроим. Две недели назад на сайте были сбои и на федеральном уровне. Этого быть не должно, за это возможна административная ответственность.
Кроме того, поставить прививку сложно и в торговых центрах. Сегодня в НАШУ редакцию обратился читатель Валерий. Мужчина хотел поставить прививку в торговом центре "Академический". Но оказалось, что там прививают только вторым компонентом вакцины, хотя никаких объявлений - не было. Валерия отправили на "Госуслуги", а запись там - до сих пор закрыта. В оперштабе ответили и на НАШ вопрос.
Прошу с пониманием отнестись к ситуациям, когда в каких-то точках вакцина заканчивается. Количество желающих вакцинироваться возросло в 4-5 раз. Мы два раза в неделю получаем новые партии вакцины. Более 50 тысяч человек в очереди сейчас. Мы работаем с колес, сегодня вакцина может закончиться, но это говорит о том, что она появится завтра, максимум – послезавтра. Все зависит от привязанных поликлиник. Вакцинация, в том числе ТРЦ "Академический", скоро восстановится.
За каждым прививочным пунктом в ТРЦ закреплена больница. Если в учреждении мало вакцин - их не привозят и в сам торговый центр. Только вчера в регионе первым компонентом вакцины привилось 12 тысяч уральцев, каждой из поставок хватает буквально на два дня. По поручению Министра здравоохранения РФ Михаила Мишустина, количество поставок будет увеличено, следующую партию привезут на самолетах. В ближайшие время вакцина снова будет в регионе (завтра, а также через три дня). На сегодняшнее утро, по данным оперштаба, в области было 22 тысячи неиспользованных прививок.
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