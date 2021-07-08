Впервые за все время пандемии в Екатеринбурге отменили Крестный ход

Сегодня, 8 июля, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил об отмене Крестного хода в Екатеринбурге. Причина - рост заболеваемости коронавирусом. Религиозное мероприятие не отменяли даже в прошлом году, перед второй волной COVID.
В этом году мы не будем проводить крестный ход в Царские дни. Новый штамм, который распространяется по области, – еще опаснее. Гораздо больше людей подключают к кислороду. Поэтому в этом году мы не согласовываем мероприятие и не будем перекрывать дороги, идти на крестный ход самостоятельно – опасно. К сожалению, нам придется подождать до следующего года. Врачи рассчитывают, что к тому моменту пандемия закончится, и мы сможем провести крестный ход еще масштабнее, чем раньше. И я обязательно присоединюсь к нему и вместе с другими верующими дойду до Ганиной ямы.
Губернатор отметил, что после прошлогоднего хода была зафиксирована серьезная вспышка заболеваемости. Многие шли без масок, не говоря уже о соблюдении социальной дистанции. При это выросло и количество пациентов с тяжелой формой инфекции. Ежегодно на Крестный ход собираются порядка десяти тысяч человек.
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