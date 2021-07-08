Впервые за все время пандемии в Екатеринбурге отменили Крестный ход

В этом году мы не будем проводить крестный ход в Царские дни. Новый штамм, который распространяется по области, – еще опаснее. Гораздо больше людей подключают к кислороду. Поэтому в этом году мы не согласовываем мероприятие и не будем перекрывать дороги, идти на крестный ход самостоятельно – опасно. К сожалению, нам придется подождать до следующего года. Врачи рассчитывают, что к тому моменту пандемия закончится, и мы сможем провести крестный ход еще масштабнее, чем раньше. И я обязательно присоединюсь к нему и вместе с другими верующими дойду до Ганиной ямы.