Психотерапевт из Екатеринбурга рассказал, откуда берется страх перед вакцинацией

Ни для кого не секрет что мир сейчас проходит сложное и тяжелое испытание – пандемию новой коронавирусной инфекции. Это не первая и наверняка не последняя пандемия в истории человечества, но наш завтрашний день зависит от того что каждый из нас будет делать сегодня. От того, как мы будем справляться с вирусом сейчас напрямую зависит то, как мы будем жить после победы над ним, этим невидимым и коварным врагом.

Те страны, что смогут быстрее других справиться с угрозой и вернуться к обычной жизни без ограничений, вырвутся вперед в своем развитии, а остальным придется их догонять. На сегодняшний день, насколько мне известно, пока что только Исландия смогла справиться с ситуацией благодаря как особенностям своего географического положения, так и тому, что ее граждане проявили сознательность и процент вакцинированных достиг необходимого показателя. Однако в других странах, в том числе и в нашей, подобных результатов еще не достигнуто.