Психотерапевт из Екатеринбурга рассказал, откуда берется страх перед вакцинацией

В Екатеринбурге и в Свердловской области снова всплеск настроений против массовой и обязательной вакцинации. НАША вместе с врачом-психотерапевтом больницы №3 Екатеринбурга Алексеем Кияхом решила разобраться, откуда берутся "антипрививочники" (или "антиваксеры"). И почему у людей возникает страх перед вакциной.
Неудивительно, что таких людей становится все больше и больше. Ведь совсем недавно Свердловские власти анонсировали обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан и уже начали вводить систему QR-кодов для привитых от коронавируса людей. Предполагается, что они смогут свободно ходить в заведения общепита и посещать массовые мероприятия.
А что думает врач-психотерапевт? Публикуем целиком его авторскую колонку
Ни для кого не секрет что мир сейчас проходит сложное и тяжелое испытание – пандемию новой коронавирусной инфекции. Это не первая и наверняка не последняя пандемия в истории человечества, но наш завтрашний день зависит от того что каждый из нас будет делать сегодня. От того, как мы будем справляться с вирусом сейчас напрямую зависит то, как мы будем жить после победы над ним, этим невидимым и коварным врагом.
Те страны, что смогут быстрее других справиться с угрозой и вернуться к обычной жизни без ограничений, вырвутся вперед в своем развитии, а остальным придется их догонять. На сегодняшний день, насколько мне известно, пока что только Исландия смогла справиться с ситуацией благодаря как особенностям своего географического положения, так и тому, что ее граждане проявили сознательность и процент вакцинированных достиг необходимого показателя. Однако в других странах, в том числе и в нашей, подобных результатов еще не достигнуто.
И дело не в нехватке вакцины, с этим, наоборот, дела обстоят достаточно неплохо – производятся поставки во все регионы, открываются новые центры вакцинации, расширяется производство. Проблема в нежелании или страхе людей прививаться, у которого может быть много причин как по отдельности, так и в различных сочетаниях.
- Детский страх перед уколами, который чаще всего формируется, когда ребенка либо пугают "придет злая тетя врач и уколет, если будешь дальше капризничать", либо сознательно обманывают, говоря что "это будет совсем не больно, как комарик укусит»". Со временем этот страх становится подсознательным и уже в зрелом возрасте перерастает в недоверие или даже неприязнь к медицинским вмешательствам и к медикам в целом.
- Особенности личности, в частности пассивная агрессия, которую можно коротко и образно описать словами "на зло тетке отморожу уши" и это могло бы быть личным делом каждого, если бы ситуация с пандемией не касалась всего человечества.
- Склонность верить в "теории заговоров", например, в продвигаемую некоторыми людьми сейчас идею что "пандемию специально придумали для того, чтобы ограничить права всех людей", которая не выдерживает никакой критики, что, впрочем, не мешает некоторым людям безоглядно верить в нее и другие подобные идеи.
- Дезинформация – намеренно распространяемые заведомо ложные сведения о смертельной опасности вакцин, отрицание самой пандемии и другие, так или иначе вводящие людей в заблуждение.
Могут быть и другие, индивидуальные причины, но каждому человеку стоит помнить о том, что его здоровье в условиях сегодняшнего дня не только личное дело и ответственность самого человека, но и то, что определяет в каком будущем мы окажемся завтра. И это самое будущее сейчас как никогда раньше находится в руках каждого из нас.
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