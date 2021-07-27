Эпидемиолог ответил, можно ли поставить второй компонент прививки от COVID позже

Главный эпидемиолог Урала Александр Харитонов рассказал, можно ли прививаться вторым компонентом вакцины от коронавируса позже. Оказалось, что да, но только в определенный промежуток времени. Повременить с прививкой он посоветовал тем, кто внезапно заболел или у кого обострились хронические недуги.
Если вы никак не можете поставить прививку -Александр Харитонов порекомендовал прийти в пункт вакцинации ближе к вечеру. В это время в торговые центры подвозят дополнительную вакцину, а желающих становится меньше.
Придите сюда во второй половине дня - здесь будет свободно. У нас люди считают, что в восемь часов все пришли, мы все успеем, мы все сделаем. Часть людей на второй компонент вообще не доходят. Если человек пропустил прививку "Спутник V" , то до трех месяцев, но на это должна быть уважительная причина. Когда взрослый человек идет на вакцинацию, он должен понимать свое состояние здоровья. Если он недомогает, ему не стоит вакцинироваться прямо сейчас. На осмотре у врача перед прививкой пациент должен рассказать, какие у него есть проблемы со здоровьем. Но вакцина не влияет на изменения сердечно-сосудистой системы, неврологические изменения.
Если вы все-таки пропустили прививку, то ставить ее лучше в поликлинике, к которой вы привязаны. Так как в торговые центы Екатеринбурга ее завозят в количестве 150-200 доз первого компонента на сутки, а второго - из расчета людей, которые должны были прийти в пункт.
Для коллективного иммунитета должно привиться 60% свердловчан, пока в регионе это значение достигло 26% (464 тысячи человек), а в Екатеринбурге 18%-19%. Вчера в область завезли 16 тысяч доз вакцины, в числе которых и "Спутник Лайт". Этой вакциной лучше прививаться тем, кто относительно недавно переболел коронавирусом и для повторной вакцинации. Ставить "Спутник Лайт" будут в основном учителям и врачам. Есть рекомендации и для беременных:
Рассматривать вакцинацию им можно после второго триместра, но только в случае явной угрозы заражения коронавирусом и при отсутствии противопоказаний. Вокруг беременной женщины, все, кто контактируют с ней должны быть привиты, а самой женщине желательно ограничить число контактов.
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