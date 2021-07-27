Эпидемиолог ответил, можно ли поставить второй компонент прививки от COVID позже

Главный эпидемиолог Урала Александр Харитонов рассказал, можно ли прививаться вторым компонентом вакцины от коронавируса позже. Оказалось, что да, но только в определенный промежуток времени. Повременить с прививкой он посоветовал тем, кто внезапно заболел или у кого обострились хронические недуги.

Если вы никак не можете поставить прививку -Александр Харитонов порекомендовал прийти в пункт вакцинации ближе к вечеру. В это время в торговые центры подвозят дополнительную вакцину, а желающих становится меньше.