В больницах Екатеринбурга настроят электронную запись на СOVID-вакцинацию

В больницах Екатеринбурга настроят терминалы для записи на СOVID-вакцинацию. Об этом сегодня, 23 июля, сообщила зам. министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева. В поликлиниках города можно будет взять талон, где будет указано время и день посещения больницы. Как правило, это будет день взятия талона или следующие сутки. Такой терминал уже установили в торговом центре "Мега". Скоро они появятся и в других торговых центрах.