В больницах Екатеринбурга настроят электронную запись на СOVID-вакцинацию

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Просто берешь талончик и идешь по своим делам.

В больницах Екатеринбурга настроят терминалы для записи на СOVID-вакцинацию. Об этом сегодня, 23 июля, сообщила зам. министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева. В поликлиниках города можно будет взять талон, где будет указано время и день посещения больницы. Как правило, это будет день взятия талона или следующие сутки. Такой терминал уже установили в торговом центре "Мега". Скоро они появятся и в других торговых центрах.

Это несколько упорядочит очередь. В инфоматах поликлиник сейчас идет настройка опции. Также мы усилили пункты медицинскими кадрами, основные трудозатраты это заполнение всех документов и осмотр врача либо фельдшера. Сегодня 76 волонтеров работает в торговых центрах. Это не медицинские работники, обучающиеся колледжей, медуниверситетов. Они помогают людям заполнять документы, сопровождают, регулируют очередность и помогают вести федеральный регистр лиц вакцинируемых. На основании этих данных нам осуществляются поставки вакцины в регион.

Сообщила Екатерина Ютяева.

Большое количество вакцин в торговые центры не привозят из-за сложных условий хранения в низких температурах, добавила она. На сегодня с начала пандемии , 23 июля, в регионе зафиксировали 103, 5 тысячи случаев коронавируса. За сутки заболели еще 492 человека, тем не менее, в Минздраве считают, что ситуация стабилизировалась. Уже 48 свердловских больниц перепрофилировали под пациентов с COVID-19. Запас коечного фонда есть.

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