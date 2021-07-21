В торговых центрах Екатеринбурга появится электронная запись на COVID - вакцинацию

В торговых центрах Екатеринбурга появится электронная запись на вакцинацию от коронавируса. Об этом сегодня, 21 юля, сообщил вице-губернатор Павел Креков. Делается это для удобства горожан, чтобы люди могли занять место в очереди и пойти по своим делам, не толпясь у входа в прививочный кабинет.
Сейчас темпы вакцинации существенно возросли. Мы знаем о проблемах, которые возникают с записью на вакцинацию. Все торговые центры приобретают электронные табло для записи, чтобы люди могли приходить на прививку в определенное время.
В Свердловской области лидерами по вакцинации являются Серов, Асбест, Ирбит, Алапаевск и Нижний Тагил. Всего в регионе привились уже 26% уральцев. Тем не менее есть города и поселки, где прививочная компания стоит на месте. Например, это Заречный. В отношении таких зон в оперштабе планируют принимать некоторые меры. Какие именно - еще решается.
Среди заболевших вакцинированных достаточно немного. Практически все вакцинированные остаются дома, на амбулаторном лечении, мало кто из них попадает в больницу, в реанимации их нет вообще. У них мы регистрируем минимальное количество осложнений. Введение уже первого компонента вакцины облегчает течение болезни.
НАША уже рассказывала, почему в Екатеринбурге прививают только "Спутником V". Но недавно в город завезли и вакцину "КовиВак" центра Чумакова. Все 4,5 тысяч доз разлетелись по шести больницам города, ставят "КовиВак" тем, у кого есть риски серьезных осложнений после прививки. Среди них - бывшие жители Чернобыля и ветераны.
Также в оперштабе предупредили, что если количество желающих поставить прививку упадет - придется ввести систему QR-кодов. Не пускать непривитых планируется в торговые центры и на концертные площадки.
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