В торговых центрах Екатеринбурга появится электронная запись на COVID - вакцинацию

НАША уже рассказывала, почему в Екатеринбурге прививают только "Спутником V". Но недавно в город завезли и вакцину "КовиВак" центра Чумакова. Все 4,5 тысяч доз разлетелись по шести больницам города, ставят "КовиВак" тем, у кого есть риски серьезных осложнений после прививки. Среди них - бывшие жители Чернобыля и ветераны.

Также в оперштабе предупредили, что если количество желающих поставить прививку упадет - придется ввести систему QR-кодов. Не пускать непривитых планируется в торговые центры и на концертные площадки.

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