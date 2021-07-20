Больше двух тысяч жителей Екатеринбурга привились от коронавируса во дворе

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Рассказываем, как записаться.

Уже больше двух тысяч жителей Екатеринбурга поставили прививку от коронавируса прямо во дворах своих домов. Удобную вакцинацию без очередей и долгого ожидания организуют депутаты медицинской фракции. Только вчера, 19 июля, в приемной главы фракции Алексея Вихарева на Эльмаше привились от COVID-19 больше 130 человек. Запись на вакцинацию продолжается, несмотря на каникулы депутатов гордумы.

Вакцинация во дворах оказалась очень востребованной. Не нужно искать, где есть вакцина, все быстро, без мучительных очередей. Нужно только заранее записаться, чтоб врачи рассчитали и привезли точное количество препарата. С этим строго.

Пояснил НАШЕЙ Алексей Вихарев.

Поставить прививку на акции "Вакцинация в каждый двор" - просто. Нужно только оставить заявку. Горожане могут сделать это по номерам общественной приемной Алексея Вихарева тел. +7 912 207-19-54 и 301-16-00. В четверг, 22 июля, на Эльмаше будут ставить второй компонент вакцины.


В Академическом вакцинацией занимается депутат Анастасия Немец, обратитесь к ней в приемную или запишитесь на сайте УК "Академический". Здесь прививки ставят по вторникам и средам.

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