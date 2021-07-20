Больше двух тысяч жителей Екатеринбурга привились от коронавируса во дворе

Поставить прививку на акции "Вакцинация в каждый двор" - просто. Нужно только оставить заявку. Горожане могут сделать это по номерам общественной приемной Алексея Вихарева тел. +7 912 207-19-54 и 301-16-00. В четверг, 22 июля, на Эльмаше будут ставить второй компонент вакцины.

В Академическом вакцинацией занимается депутат Анастасия Немец, обратитесь к ней в приемную или запишитесь на сайте УК "Академический". Здесь прививки ставят по вторникам и средам.

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