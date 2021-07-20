Мэрия Екатеринбурга отдаст часть автопарка врачам для борьбы с COVID-19

Сегодня в Свердловской области зафиксировали 491 новый случай заболевания COVID-19, из которых 198 - в Екатеринбурге. При этом выписали 452 человека. За сутки от инфекции скончались 16 уральцев.

Также в столице Урала расширили количество выездных пунктов вакцинации от коронавируса. Поставить прививку сегодня можно в:

ТРЦ "Академический" (Краснолесья, 133) с 12.00 до 18.00. ТРЦ "Гринвич" (8 марта, 46) с 10.00 до 15.00. Екатеринбургский цирк (8 марта, 43) с 14.00 до 19.00. "Сима-ленд" (Черняховского, 86/12) с 10.00 до 16.00. Аэропорт "Кольцово" (Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж) с 13.00 до 19.00.

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