Урбанист отметил, что Россия в то же время вырывается в лидеры по заболеваемости и смертности от коронавируса. Каждый день в стране от инфекции умирает по 800 человек, это как "если бы ежедневно у нас разбивалось по 4 полных самолета "Боинг 737-800" и еще парочка частных", говорит Варламов. Но вместо того, чтобы соблюдать коронавирусные ограничения, люди "берут с собой детей и собираются вместе, чтобы помолиться".

Крестный ход в Екатеринбурге посетило около 2-3 тысяч человек. Верующие прошли около 20 километров за пять часов. Несмотря на запрет мероприятия, сотрудники УГИБДД своевременно перекрывали улицы для безопасности паломников.