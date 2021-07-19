Илья Варламов раскритиковал Крестный ход в Екатеринбурге

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И отметил, что к этой "акции протеста" власти отнеслись лучше, кем к митингам Навального.

Известный блогер и урбанист Илья Варламов раскритиковал Крестный ход в Екатеринбурге и сравнил его с протестными акциями в поддержку Навального. Ведь несмотря на запрет властей проводить массовые мероприятия, паломников не задерживали. Никого не штрафовали за отсутствие масок и несоблюдение социальной дистанции. Кроме того, люди целовали иконы, которые не всегда дезинфицировали после каждого из верующих.

Удивительно, но вице-губернатор Сергей Бидонько уже успел заявить, что крестный ход в Екатеринбурге как таковой не проводился, что это просто были группы людей, которые следовали по привычному маршруту и которыми по какой-то причине не заинтересовались правоохранители. Насколько же сильно изменил коронавирус нашу жизнь. Еще совсем недавно выражение "несанкционированная массовая акция" можно было было услышать разве что в контексте протестов в поддержку Навального, митингов в Хабаровске или хотя бы одиночных пикетов против определенных действий чиновников. А теперь вот пошли несанкционированные крестные ходы. Впрочем, к ним власти явно более благосклонны, чем к акциям протеста.

Написал Илья Варламов в своем блоге.

Урбанист отметил, что Россия в то же время вырывается в лидеры по заболеваемости и смертности от коронавируса. Каждый день в стране от инфекции умирает по 800 человек, это как "если бы ежедневно у нас разбивалось по 4 полных самолета "Боинг 737-800" и еще парочка частных", говорит Варламов. Но вместо того, чтобы соблюдать коронавирусные ограничения, люди "берут с собой детей и собираются вместе, чтобы помолиться".


Крестный ход в Екатеринбурге посетило около 2-3 тысяч человек. Верующие прошли около 20 километров за пять часов. Несмотря на запрет мероприятия, сотрудники УГИБДД своевременно перекрывали улицы для безопасности паломников.

Уже говорил, что если нельзя проводить массовые мероприятия, то нельзя проводить их всем. Иначе всегда придется сталкиваться с непониманием в глазах обычных людей.

Заключил блогер.
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