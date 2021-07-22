Главный реабилитолог Урала рассказал, как коронавирус влияет на работу мозга

Руководитель международного центра лечения головной боли "Европа-Азия", профессор кафедры УГМУ и доктор медицинских наук Елена Лебедева добавила, что у многих пациентов, перенесших COVID-19 даже в легкой форме наблюдается нарушение ритма сердца, отечность. Она посоветовала горожанам проверить уровень свертываемости крови, вне зависимости от формы тяжести заболевания.

В тоже время есть и другие жалобы: это туман в голове, разбитость, сниженная работоспособность и плохая память. Все эти симптомы не имеют отношения к поражению мозга, это - послестрессовая реакция, которая также поддается лечению.

Исследования показали, что чтобы избежать негативных последствий важно врачам необходимо своевременно подключить людей с нервными патологиями (например, болезнью Паркинсона) и к кислородным аппаратам и ИВЛ.