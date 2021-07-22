Главный реабилитолог Урала рассказал, как коронавирус влияет на работу мозга

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Может ли он стать причиной головных болей и плохой памяти? Разбираемся с экспертами.

Главный реабилитолог Урала и директор Клиники Института Мозга Андрей Белкин рассказал, как коронавирус влияет на работу мозга. Одно из самых опасных последствий COVID-19 - инсульт, и чаще он стал происходить у молодых людей.

Не нужно преувеличивать возможности ковида. Вирус спровоцировал инсульт у тех, у кого он мог сформироваться позже, но он не вызывает первичного поражения головного мозга. Смерть после ковида связана с поражением сосудов, они находятся везде. Правда в том, что он вызывает катастрофы, связанные с мелкими сосудами легких и дыхательной системы. На фоне всего этого мозговые сосуды тоже являются объектом нарушения, но больше страдают не сами сосуды, а именно свойства крови, склонность к тромбообразованию.

Пояснил НАШЕЙ Андрей Белкин.

Руководитель международного центра лечения головной боли "Европа-Азия", профессор кафедры УГМУ и доктор медицинских наук Елена Лебедева добавила, что у многих пациентов, перенесших COVID-19 даже в легкой форме наблюдается нарушение ритма сердца, отечность. Она посоветовала горожанам проверить уровень свертываемости крови, вне зависимости от формы тяжести заболевания.


В тоже время есть и другие жалобы: это туман в голове, разбитость, сниженная работоспособность и плохая память. Все эти симптомы не имеют отношения к поражению мозга, это - послестрессовая реакция, которая также поддается лечению.


Исследования показали, что чтобы избежать негативных последствий важно врачам необходимо своевременно подключить людей с нервными патологиями (например, болезнью Паркинсона) и к кислородным аппаратам и ИВЛ.

Мы видим очень много пациентов, которые испытывают частые главные боли связанные с воздействием вируса. Коронавирус может потенцировать повышение болевой чувствительности мозга к разным факторам и вызывает различные синдромы, в том числе и боли.

Добавила Елена Лебедева.

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