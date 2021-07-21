В Свердловском детском лагере произошла вспышка коронавируса

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Всех детей вернули по домам, а родители - негодуют. Им пришлось собирать кучу документов, чтобы школьников приняли в лагерь.

В Свердловском лагере произошла вспышка коронавирусной инфекции. В связи с этим лагерь "Исетские зори" отменил четвертую смену. За день до въезда детей в лагерь , руководство ПО "Октябрь" прислало родителям уведомление, где написано, что отменили смену из-за большого количества положительных тестов на COVID-19 у вожатых.

ФГУП "ПО Октябрь" настоящим письмом уведомляет Вас о том, что в связи с существенными изменениями обстоятельств, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции, детский оздоровительный лагерь – город детства "Исетские зори" не планирует проведение 4 смены с 20 июля по 02 августа 2021.

Написал родителям начальник управления производственного объединения Е.В. Валитов.
Фото:  

Нас обязали, чтобы ПЦР тесты были отрицательными, мы собрали все документы, деньги заплатили и тут такая история. Мы горы свернули, чтобы попасть в этот лагерь.

Рассказала одна из пострадавших родителей НАШЕЙ.

НАША обратилась к руководству лагеря за комментарием. На момент публикации ответа не поступило.


Все вопросы о возврате средств или переоформления детей на другую смену, будут решены, сообщил СМИ заместитель главы Каменска-Уральского Денис Нестеров.

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