В Свердловском детском лагере произошла вспышка коронавируса

В Свердловском лагере произошла вспышка коронавирусной инфекции. В связи с этим лагерь "Исетские зори" отменил четвертую смену. За день до въезда детей в лагерь , руководство ПО "Октябрь" прислало родителям уведомление, где написано, что отменили смену из-за большого количества положительных тестов на COVID-19 у вожатых.
ФГУП "ПО Октябрь" настоящим письмом уведомляет Вас о том, что в связи с существенными изменениями обстоятельств, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции, детский оздоровительный лагерь – город детства "Исетские зори" не планирует проведение 4 смены с 20 июля по 02 августа 2021.
Нас обязали, чтобы ПЦР тесты были отрицательными, мы собрали все документы, деньги заплатили и тут такая история. Мы горы свернули, чтобы попасть в этот лагерь.
НАША обратилась к руководству лагеря за комментарием. На момент публикации ответа не поступило.
Все вопросы о возврате средств или переоформления детей на другую смену, будут решены, сообщил СМИ заместитель главы Каменска-Уральского Денис Нестеров.
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