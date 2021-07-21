Минздрав проверит больницу, где екатеринбуржец заразился гепатитом C и ВИЧ

Министерство здравоохранения Екатеринбурга сегодня, 21 июля, начало проверку одной из больниц Екатеринбурга после жалобы ветерана ГУФСИН Виктора Горскова. Пенсионер был госпитализирован в ЦГКБ №1 для плановой операции. Уже после нее у 68-летнего мужчины обнаружили коронавирус, и перевели в больницу Верхней Пышмы, а потом снова в другое медучреждение - госпиталь МВД. Сейчас мужчина дома. Недавно он получил положительные результаты теста на ВИЧ и гепатит C. В чем винит уральские больницы и врачей, которые проводили ему операцию.