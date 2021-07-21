Минздрав проверит больницу, где екатеринбуржец заразился гепатитом C и ВИЧ

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Мужчина считает, что подхватил опасные инфекции во время операции.

Министерство здравоохранения Екатеринбурга сегодня, 21 июля, начало проверку одной из больниц Екатеринбурга после жалобы ветерана ГУФСИН Виктора Горскова. Пенсионер был госпитализирован в ЦГКБ №1 для плановой операции. Уже после нее у 68-летнего мужчины обнаружили коронавирус, и перевели в больницу Верхней Пышмы, а потом снова в другое медучреждение - госпиталь МВД. Сейчас мужчина дома. Недавно он получил положительные результаты теста на ВИЧ и гепатит C. В чем винит уральские больницы и врачей, которые проводили ему операцию.

Предметом проверки является соблюдение в ГБУЗ СО "ЦГКБ №1 город Екатеринбург" порядков оказания медицинской помощи и стандартов, утвержденных приказами Минздрава РФ, национальных руководств, клинических рекомендация и протоколов, санитарно-эпидемиологических исследований, принятых на территории РФ и Свердловской области при оказании медпомощи Горскову В. А. Срок проверки не более 10 рабочих дней.

Указано в приказе Минздрава Свердловской области.

Виктор вместе со своей женой уже обратились в следственный комитет, областной Минздрав и управление президента РФ. Руководить проверкой больницы будет главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИД и специалисты Роспотребнадзора.

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