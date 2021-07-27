"Страховщики никого не приглашают": врач о COVID-диспансеризации в Екатеринбурге

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Которая вроде бы началась, но почти никто не приходит.

В Свердловской области стартовала углубленная диспансеризация перенесших COVID-19 пациентов. Официально диспансеризация началась с 1 июля, но вот больницы Екатеринбурга подключались к ней только спустя полмесяца - месяц. Как рассказали НАШЕЙ врачи - желающих пройти обследование немного. Расскажем подробнее о том, что ждет переболевших коронавирусом горожан. Важное условие для записи: с момента вашего выздоровления должно пройти не менее 60 дней.

Какие обследования проводят?

1. Осмотр терапевта.

2. Измерение сатурации - насыщения крови кислородом.

3. Тест с 6-минутной ходьбой (для тех, у кого сатурация 95% и больше, есть отдышка и отеки легких).

4. Измерение объема вдыхаемого и выдыхаемого воздуха (спирометрия).

5. Общий и биохимический анализ крови.

6. Тест на свертываемость крови (концентрация D-димера).

7. Делаем рентгенографию или флюорографию органов грудой клетки.


Пройти все можно за один день. Но заключение терапевты выдадут позже. В первоочередном порядке диспансеризацию проходят люди с двумя и более хроническими заболеваниями, а также те, кто перенес инфекцию в тяжелой и средней форме. Чаще всего вирус поражает центральную-нервную, дыхательную и сердечно-сосудистую систему человека.


Пациентов с плохими результатами обследования отправят на второй этап. Там уральцы пройдут эхокардиографию, КТ легких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей. При риске возникновения хронических заболеваний будет назначено лечение.

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Больная точка

Заведующая отделением медицинской профилактики поликлиники № 2 ЦГКБ № 24 Юлия Техова рассказала НАШЕЙ о проблемах в организации помощи переболевшим COVID-19.

Мы начали работать только с 15 июля, в день обследуем не больше десяти человек. Страховые компании активно горожан не приглашают, хотя в приказе четко прописано, что они должны этим заниматься. Приходят только те, кто сам услышал о диспансеризации, решил обследоваться и записался.

рассказала Юлия Техова.

Если вас не пригласили – записаться можно в своей поликлинике, даже если справки о перенесенном COVID у вас нет. Ситуацию прокомментировали и в свердловском оперштабе.

Выделены средства для приобретения оборудования для реабилитации этих больных. В Свердловской области существует сеть реабилитационных больниц, все они будут заниматься реабилитацией применительно к диспансерной группе. Больные ставятся на учет. Сейчас достаточно сложно все диспансерные мероприятия проводить, но работу мы уже начали. Активно к ней будем привлекать волонтеров, студентов старших курсов. Нацеливаем все санаторно-курортные учреждения на разработку таких (прим. НАШЕЙ реабилитационных) программ.

Рассказал вице-губернатор Павел Креков.

Вот только реабилитация после коронавируса в санатории - дело не дешевое. Далеко не везде ее проводят по ОМС. Тем не менее, свердловские врачи уже разработали программу дыхательной гимнастики для пациентов с развитием пневмонии и без нее. Некоторые медицинские центры проводят занятия в режиме онлайн. Подробности необходимо узнавать в своих поликлиниках.


Но НАША нашла еще один способ прийти в форму после коронавируса.

Лучший вид спорта для переболевших

Это скандинавская ходьба. Соблюдая правильную технику, вы задействуйте 90% мышц тела. Потребуется на это от четырех до пяти занятий.

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Постковидный синдром зачастую обнаруживается у людей, которые вообще не лечились и считали, что они не болели. Те, кто что переболел в легкой форме, считают, что умеренные нагрузки очень полезны. Но бег для них или бассейн - это тяжело. В скандинавскую ходьбу очень легкий вход. Это не физкультура для бабушек, а полноценный спорт. Это очень активная работа рук и ног, это правильное дыхание.

рассказала специалист по АФК и инструктор по ходьбе Ирина Вдовина.

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