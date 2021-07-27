1. Осмотр терапевта.

2. Измерение сатурации - насыщения крови кислородом.

3. Тест с 6-минутной ходьбой (для тех, у кого сатурация 95% и больше, есть отдышка и отеки легких).

4. Измерение объема вдыхаемого и выдыхаемого воздуха (спирометрия).

5. Общий и биохимический анализ крови.

6. Тест на свертываемость крови (концентрация D-димера).

7. Делаем рентгенографию или флюорографию органов грудой клетки.

Пройти все можно за один день. Но заключение терапевты выдадут позже. В первоочередном порядке диспансеризацию проходят люди с двумя и более хроническими заболеваниями, а также те, кто перенес инфекцию в тяжелой и средней форме. Чаще всего вирус поражает центральную-нервную, дыхательную и сердечно-сосудистую систему человека.

Пациентов с плохими результатами обследования отправят на второй этап. Там уральцы пройдут эхокардиографию, КТ легких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей. При риске возникновения хронических заболеваний будет назначено лечение.