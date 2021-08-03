В Свердловской области подростков начнут прививать от коронавируса

Вакцинация подростков предположительно начнется в сентябре - октябре месяце. А пока и начало учебного года под угрозой. Все праздники будут проходить с ограничениями по количеству человек. Через две недели в оперштабе должны принять окончательное решение, будут ли школьники учиться за партой или дома, на "дистанте".

Также врачи зафиксировали небольшой подъем заболеваемости COVID-19. В связи с чем никаких мер по смягчению коронавирусных ограничений принимать не планируется, как и по их ужесточению. На COVID-вызовах работают 70 бригад скорой помощи, а также около 15% врачей региона. Тем временем, прививку от инфекции поставили больше 940 тысяч уральцев. Послезавтра в Свердловскую область привезут 90 тысяч доз "Спутника V", тогда, пообещал Павел Креков, получится увеличить темпы вакцинации. Прививок должно хватить всем.

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