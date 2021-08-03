В Свердловской области подростков начнут прививать от коронавируса

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Потихоньку уже начали вакцинировать и беременных.

В Свердловской области подростков начнут прививать от коронавируса, заявил сегодня, 3 августа, вице-губернатор Павел Креков. Кроме того, уже началась вакцинация беременных, правда случаи пока единичные. Тяжелых последствий от прививки среди будущих мам в оперштабе не зафиксировали.

Ждем завершения клинических испытаний вакцины «Спутник лайт» к сентябрю, тогда станет понятно, можно ли будет прививать подростков от коронавируса. Мы не регистрировали летальных исходов по детям, больных детей сравнительно немного, тяжелых случаев практически нет. Беременных вакцинируем с большой осторожностью, о каких-либо негативных последствиях мне неизвестно.

Пояснил Павел Креков.

Вакцинация подростков предположительно начнется в сентябре - октябре месяце. А пока и начало учебного года под угрозой. Все праздники будут проходить с ограничениями по количеству человек. Через две недели в оперштабе должны принять окончательное решение, будут ли школьники учиться за партой или дома, на "дистанте".


Также врачи зафиксировали небольшой подъем заболеваемости COVID-19. В связи с чем никаких мер по смягчению коронавирусных ограничений принимать не планируется, как и по их ужесточению. На COVID-вызовах работают 70 бригад скорой помощи, а также около 15% врачей региона. Тем временем, прививку от инфекции поставили больше 940 тысяч уральцев. Послезавтра в Свердловскую область привезут 90 тысяч доз "Спутника V", тогда, пообещал Павел Креков, получится увеличить темпы вакцинации. Прививок должно хватить всем.

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