Коронавирус добрался до детей. На Среднем Урале стали чаще болеть малыши до 3 лет

Сегодня, 19 августа, вице-губернатор Павел Креков рассказал о ситуации с коронавирусом в Свердловской области. Сейчас в регионе достаточный запас вакцин, в распоряжении имеется около 140 тысяч доз. В связи с этим количество пунктов вакцинации скоро будет увеличено.
Мы по-прежнему находимся в зоне стабильности, заболеваемость ковидом снижается крайне незначительно. Это создает дополнительные риски. Мы отмечаем некоторый объем заболевания среди детей до трех лет. Прежде этот возраст был более устойчив. Ежедневно ревакцинируются в пределах 400 человек. В Свердловской области в общей сложности привито 1 млн 100 тысяч человек.
Павел Креков добавил, что школы будут работать в очном режиме, а вот в вузах все потоковые лекции перенесут в онлайн. К работе новых пунктов вакцинации привлекут студентов-медиков, которые скоро вернутся на учебу. Среди всех привитых нет заболевших людей, которых пришлось бы подключать к ИВЛ. Случаев, когда человек заболел COVID-19 три раза - также не зафиксировали.
Медики отмечают, что среди тех, кто болел коронавирусом в тяжелой форме – пока повторных случаев заболевания не обнаружено. То есть чем тяжелее протекает болезнь, тем более устойчивым в последствии оказывается уровень антител.
Если вы поставили первый компонент вакцины в Сочи или других регионах России пока были в отпуске - это не проблема. В Свердловской области есть небольшой запас, позволяющих поставить второй компонент здесь, на Урале.
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