Коронавирус добрался до детей. На Среднем Урале стали чаще болеть малыши до 3 лет

Павел Креков добавил, что школы будут работать в очном режиме, а вот в вузах все потоковые лекции перенесут в онлайн. К работе новых пунктов вакцинации привлекут студентов-медиков, которые скоро вернутся на учебу. Среди всех привитых нет заболевших людей, которых пришлось бы подключать к ИВЛ. Случаев, когда человек заболел COVID-19 три раза - также не зафиксировали.