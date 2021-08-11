Свердловские власти ответили, введут ли снова дистант в школах

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И рассказали, какие еще нас могут ждать ковидные ограничения.

Сегодня, 11 августа, вице-губернатор Свердловской области Павел Креков рассказал о планах и возможных ограничениях касательно учебного года. Не привитых от коронавируса учителей руководители школ смогут переводить на дистанционный режим работы, а вот дети будут учиться как и раньше. Первое сентября школьники отметят в своих классах.

Мы не видим сегодня необходимости в переводе каких-либо классов на дистанционную форму обучения. Линейки и праздничные мероприятия, как и в прошлом году, будут проходить по классам. Посторонние люди будут отсутствовать. Мы вообще обязательной вакцинации не вводили, но вакцинироваться нужно всем по разуму и принципу, связанному с уважением к здоровью окружающих. Руководители самих образовательных учреждений могут переводит каких-то работников на дистанционную форму работы. Если человек имеет противопоказания к вакцинации и есть возможность перевести его на дистанционной режим работы - это может быть сделано. Каждое учебное учреждение решает исходя из кадровой вакцинации. Речь не нормативно-обязательной вакцинации, речь о том, что мы призываем это сделать.

Пояснил Павел Креков.

А вот вакцинация для иностранцев и иностранных студентов может стать платной. Пока что в России разрабатывается определенные нормативы и законодательная база. Закрывать детские сады из-за коронавируса не планируется. Тем, кто от вакцинации отказывается, придется регулярно проходить ПЦР-тестирование.


Сейчас на Среднем Урале в запасе 150 тысяч доз вакцины от COVID, дополнительную партию ждут завтра. Уже более 6 тысяч жителей региона прошли ревакцинацию "Спутиком лайт". Как пояснил вице-губернатор, это пятидозная вакцина, то есть в одном ее флаконе пять доз. Поэтому ее применяют в крупных больницах и на выездных пунктах вакцинации. На данный момент в регионе привито около 30 - 34% населения или больше 1 млн 100 тыс. человек. Тем не менее, в сентябре - октябре заболеваемость вновь может вырасти, ведь начнется сезон респираторно-вирусных заболеваний, период возвращения их отпусков и новый учебный год.

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