Свердловские власти ответили, введут ли снова дистант в школах

А вот вакцинация для иностранцев и иностранных студентов может стать платной. Пока что в России разрабатывается определенные нормативы и законодательная база. Закрывать детские сады из-за коронавируса не планируется. Тем, кто от вакцинации отказывается, придется регулярно проходить ПЦР-тестирование.

Сейчас на Среднем Урале в запасе 150 тысяч доз вакцины от COVID, дополнительную партию ждут завтра. Уже более 6 тысяч жителей региона прошли ревакцинацию "Спутиком лайт". Как пояснил вице-губернатор, это пятидозная вакцина, то есть в одном ее флаконе пять доз. Поэтому ее применяют в крупных больницах и на выездных пунктах вакцинации. На данный момент в регионе привито около 30 - 34% населения или больше 1 млн 100 тыс. человек. Тем не менее, в сентябре - октябре заболеваемость вновь может вырасти, ведь начнется сезон респираторно-вирусных заболеваний, период возвращения их отпусков и новый учебный год.

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