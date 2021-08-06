Свердловские санврачи выяснили, на каких поверхностях чаще "сидит" коронавирус. Для этого в Роспотребнадзоре в ходе мониторинга объектов окружающей среды на наличие возбудителя инфекции взяли пробы сточных вод и смывов с поверхностей в местах общественного пользования (торговые центры, магазины, больницы и транспорт). В ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области" сегодня, 6 августа, подвели результаты исследования, всего отобрали пять тысяч проб. Публикуем ТОП-5 злосчастных мест обитания COVID-19:
- Смывы с поверхности продукции и пищевой упаковки - 421 (положительных - 1,7%).
- Смывы с поверхности в медорганизациях – 2245 (положительных -1,3%).
- Смывы с поверхности в объектах розничной торговли – 1086 (положительных - 1,1%).
- Смывы с объектов транспортной инфраструктуры – 876 (положительных - 0,6%).
- Сточные воды – 380 (положительных - 0%).
Таким образом, коронавирус обнаруживался на дверных ручках при входе в магазины и медучреждения, кнопках лифтов, поручнях эскалаторов, ручках тележек для покупок, больничной мебели, инфоматах, стойках регистрации...Вывод один - дезинфекция общественных мест проходит крайне плохо. Санврачи намерены усилить контроль в этой сфере.
Чтобы вирус не прицепился к вам - носите в многолюдных местах медмаску, тщательно мойте руки и обрабатывайте их кожным антисептиком, также не прикасайтесь руками к лицу.
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