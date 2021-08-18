Вокруг света с тестом на COVID: какие ограничения ждут россиян за границей

Как сообщил НАШЕЙ вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, Екатеринбург направил заявку на возвращение рейсов в Египет. От нас самолеты туда не летали шесть лет. Планируется открыть авиасообщение в сентябре. Уже восемь авиакомпаний получили разрешения на полеты в Хугарду и Шарм-эль-Шейх.

Чтобы спокойно отдохнуть в Египте нужно быть привитым двумя компонентами вакцины «Спутник V», причем с момента вакцинации должно пройти не меньше двух недель. Вариант второй: не ранее, чем за 72 часа сдать ПЦР-тест на COVID-19 (всем, кроме детей младше 6 лет). Сделать ПЦР по прибытию получится не в каждом аэропорте, так, в Каире тесты не проводят. Нужно оно для заселения в отель, в случае положительного результата вас изолируют в отдельном корпусе.