Вокруг света с тестом на COVID: какие ограничения ждут россиян за границей

Египет
Как сообщил НАШЕЙ вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, Екатеринбург направил заявку на возвращение рейсов в Египет. От нас самолеты туда не летали шесть лет. Планируется открыть авиасообщение в сентябре. Уже восемь авиакомпаний получили разрешения на полеты в Хугарду и Шарм-эль-Шейх.
Чтобы спокойно отдохнуть в Египте нужно быть привитым двумя компонентами вакцины «Спутник V», причем с момента вакцинации должно пройти не меньше двух недель. Вариант второй: не ранее, чем за 72 часа сдать ПЦР-тест на COVID-19 (всем, кроме детей младше 6 лет). Сделать ПЦР по прибытию получится не в каждом аэропорте, так, в Каире тесты не проводят. Нужно оно для заселения в отель, в случае положительного результата вас изолируют в отдельном корпусе.
Турция
Здесь требуют сертификат о вакцинации любой из российских вакцин, также, как и в Египте с момента прививки должно пройти не меньше двух недель. Принимают и справку о перенесенном в последние полгода COVID (но только если вы переболели позже месяца с момента вылета). Остальных за три дня просят сдать ПЦР. Ограничения действуют и на детей до 6 лет.
Открытие Турции дало возможность генерировать потоки и снизить задолженности перед туристами. В прошлом 2020 году мы потеряли практически 40% по потокам и около 60% по выручке. При этом ни стихия, ни ковидные ограничения так радикально не повлияли
Венгрия
С 5 сентября «Уральские авиалинии» раз в неделю начнут летать из Екатеринбурга в Будапешт. Если вы уже привились, то можете прилететь в Венгрию и не сдавать никаких ПЦР! Это первая страна Евросоюза, одобрившая «Спутник V». Если прививки нет, то за три дня до вылета нужно сдать ПЦР, но придется пройти 10-дневный карантин. Как только врачи убедятся, что ковида у вас нет, отпустят отдыхать. Принимают и справки о перенесенном заболевании.
Куда еще слетать?
- Всего «Спутник V» одобрили около 70 стран, причем без ПЦР теста и карантина можно лететь в Азербайджан, Армению, Болгарию, Венесуэлу, Грузию, Египет, Кипр, Киргизию, Мадейру, Молдавию, Монголию, Румынию, Таджикистан, Турцию, Черногорию и Эстонию.
- Если с момента второй прививки прошло больше месяца – без каких-то проблем вас пустят и в Таджикистан.
- В Марокко пускают даже привитых одним компонентом вакцины. Но вам придется пройти посидеть 10 дней на карантине. А привитым, на всякий случай, сдать ПЦР.
Жесткий карантин
Вакцина «Спутник V» до сих пор не одобрена странами Европы. В Германии же и вовсе требуют ношения медицинских масок определенного стандарта, общепит пускает исключительно на террасы.
Домой!
По прибытию из-за границы переболевшим и привитым россиянам не нужно сдавать ПЦР-тест. Остальным дан срок в три дня, а его результаты нужно загрузить на портал «Госуслуги».
- Роспотребнадзор выпустил мобильное приложение с картой мест по всему миру, где можно сдать ПЦР. Пригодится в отпуске!
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