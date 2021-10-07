Свердловские власти готовятся ввести систему QR-кодов в торговых центрах

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Пока что их в списке мест, попадающих под ограничения, нет.

Свердловские власти готовятся распространить систему QR-кодов на торговые центры, сообщил анонимный источник е1.ru в областном правительстве. По информации СМИ вход в торговые центры ограничат ближе к 31 декабря, года уральцы начнут массово готовится к приближающемуся Новому году. В Роспотребнадзоре НАШЕЙ пояснили, что пока что ТРЦ в списках мест, попадающих под ограничения, нет.

Сейчас эта система только разрабатывается, пока речи о торговых центрах не идет. Позже будет опубликован более конкретный и обширный перечень общественных мест, попадающих под ограничения.

Уточнили НАШЕЙ в Роспотребнадзоре.

На данный момент неизвестно, каким образом в случае закрытия будут работать прививочные пункты, располагающиеся в торговых центрах. Сейчас там идет параллельная вакцинация и от коронавируса, и от гриппа.


Напомним, вчера в ведомстве объяснили, как будут работать свободные от коронавируса зоны. Для пропуска в общественные места потребуется QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании (его срок действия - полгода), а также паспорт. А вот ПЦР-тесты действительными для пропуска не будут, поскольку не отражают иммунной защиты человека от COVID, а только показывают, болеет ли он в данный момент.

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