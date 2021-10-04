QR-коды и браслеты: Ural Music Night переформатировали из-за коронавируса

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Рассказываем, как теперь пройдет фестиваль.

Фестиваль Ural Music Night, который пройдет в Екатеринбурге 22 октября, полностью переформатировали из-за коронавируса. Как ранее сообщал Евгений Куйвашев, фестиваль пройдет в формате "COVID-free", то есть вход на площадки будет осуществляться по системе QR-кодов. Также получить пропускной браслет можно будет заранее, предъявив отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, либо медотвод от прививки. Получить браслеты можно будет в прививочных пунктах Екатеринбурга.


Площадки будут работать с заполняемостью в 75%. С момента переноса фестиваля, который должен был состояться 25 июня, команда уже потеряла около 7 млн рублей и одного из спонсоров.

Вход будет бесплатным, но он будет несвободным. На входе будут проверяться прививочные сертификаты, QR-коды либо рист-бенды (прим. браслеты), которые мы печатаем. С конца этой недели будем выдавать их в прививочных пунктах. Мы будем считывать и QR-код, но лучше получить рист-бенды, чтобы у людей была возможность побывать на нескольких площадках.

Пояснил генеральный продюсер "Ночи музыки" Евгений Горенбург.

Пройдет "Ночь музыки" на 70 площадках города, среди них 100% остаются ККТ "Космос", здание бывшего кинотеатра "Салют", Свердловская филармония, КРК "Уралец", Дворец молодежи, "Ельцин Центр", а также Музей архитектуры и дизайна. К площадкам могут добавить торговый центр Veer Mall. Как вы уже заметили, максимальное количество площадок - закрытого типа.


От выступлений не отказались Billy’s Band, Клава Кокка, Вадим Самойлов, Татьяна Овсиенко, Beat Boys. Останется и сцена, посвященная 35-летию Свердловского рок-клуба. Организаторы все еще ждут ответа от Леонида Агутина и группы "Каста", а также ЛСП.


Если "Ночь музыки" пройдет удачно, то все последующие массовые мероприятия в Екатеринбурге будут проходить в подобном формате.

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