QR-коды и браслеты: Ural Music Night переформатировали из-за коронавируса

Фестиваль Ural Music Night, который пройдет в Екатеринбурге 22 октября, полностью переформатировали из-за коронавируса. Как ранее сообщал Евгений Куйвашев, фестиваль пройдет в формате "COVID-free", то есть вход на площадки будет осуществляться по системе QR-кодов. Также получить пропускной браслет можно будет заранее, предъявив отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, либо медотвод от прививки. Получить браслеты можно будет в прививочных пунктах Екатеринбурга.

Площадки будут работать с заполняемостью в 75%. С момента переноса фестиваля, который должен был состояться 25 июня, команда уже потеряла около 7 млн рублей и одного из спонсоров.