Врач назвала три болезни, сопутствующих тяжелой форме COVID-19 и смерти

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Среди них в том числе и ожирение.

Сегодня, 7 октября, врач назвала три заболевания, сопутствующих тяжелой форме коронавирусной инфекции и даже смерти от вируса. Это заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет и ожирение. Еще одни важным фактором играет возраст пациента. Наибольшая летальность среди людей, старше 60 лет.

Коронавирусная инфекция у пациентов 60+, у которых от 3 до 10 сопутствующих заиливаний, проходит очень тяжело, вплоть до летального исхода. Эти факторы ухудшают прогнозы лечения и последствия постковидных осложнений у пациентов. Мы проанализировали число умерших за 2 месяца. Среди умерших пациентов было 87% пациентов в возрасте 60+ с тяжелыми сопутствующими заболеваниями

зам. начальника по медицинской части Свердловского госпиталя ВОВ Валентина Ямпольская.

Сейчас в Госпитале ветеранов войн развернуто 43 реанимационные койки, где лежат 26 пожилых людей. Среди них только двое привились от коронавируса. Врачи наблюдают у них положительную динамику и уверены, они смогут выкарабкаться. В отличии от остальных, они не привязаны к аппаратам ИВЛ.


Главный эпидемиолог Свердловской области Александр Харитонов подтвердил, что 50% коек в реанимациях занимают пожилые люди, у которых в анамнезе сахарный диабет, ожирение, заболевания сердечно-сосудистой системы, а также заболевания эндокринной системы и органов дыхания.

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