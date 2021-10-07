Сейчас в Госпитале ветеранов войн развернуто 43 реанимационные койки, где лежат 26 пожилых людей. Среди них только двое привились от коронавируса. Врачи наблюдают у них положительную динамику и уверены, они смогут выкарабкаться. В отличии от остальных, они не привязаны к аппаратам ИВЛ.

Главный эпидемиолог Свердловской области Александр Харитонов подтвердил, что 50% коек в реанимациях занимают пожилые люди, у которых в анамнезе сахарный диабет, ожирение, заболевания сердечно-сосудистой системы, а также заболевания эндокринной системы и органов дыхания.

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