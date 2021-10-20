Уральский Федеральный Университет не обяжет студентов прививаться от коронавируса. Об этом в вузе НАШЕЙ рассказали сегодня, 20 октября. Сейчас студенты обучаются в гибридном формате. Так, до 13 декабря все занятия физкультурой по указу ректора будут проводится дистанционно. Отправлять всех обучающихся на дистант не планируется.
Учебный процесс в УрФУ организован в гибридном формате, студенты могут посещать университет независимо от вакцинации. Варианты полного перехода к дистанционному обучению в настоящий момент не рассматриваются — в университете запущены системы и сервисы, которые позволяют оперативно отслеживать факты заражения коронавирусом студентов и сотрудников, переводить на дистанционный формат группы контактных лиц. Такие меры показали свою эффективность, число перешедших на дистанционное обучение групп незначительно.
Пока власти обязали прививаться от коронавируса всех педагогов вуза. Все они получат уведомление - напоминание о необходимости поставить прививку за две недели до введения жестких ограничений. Отказавшиеся от прививки без уважительной причины будут отстранены от работы.
Вчера, 19 октября, УрФУ отметил свое 101-летие. Но в связи с ростом заболеваемости коронавирусом все массовые мероприятия в вузе отменили. А желающих поставить прививку до сих пор мало.
- Одно из преимуществ привитых - это возможность заселиться в общежитие вуза. Без прививки студентов больше не заселяет ни одно высшее учебное заведение.
- НАША побывала на главной стройплощадке Екатеринбурга. Рассказываем и показываем, как выглядят комнаты спортсменов, которые после Универсиады достанутся студентам УрФУ.
- От коронавируса умерла педагог и жена экс-декана факультета журналистики УрФУ. До этого буквально за две недели от той же инфекции погиб молодой студент.
- В Свердловской области расширили обязательную вакцинацию. Еще один пул профессий теперь обязан привиться от коронавируса.
- Система QR-кодов начнет свою работу с 25 октября. Первые ограничения введут в два этапа. Рассказываем, где QR-коды точно не введут. И что делать бабушкам и дедушкам, не зарегистрированным на "Госуслугах".
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев