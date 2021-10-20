Пока власти обязали прививаться от коронавируса всех педагогов вуза. Все они получат уведомление - напоминание о необходимости поставить прививку за две недели до введения жестких ограничений. Отказавшиеся от прививки без уважительной причины будут отстранены от работы.

Вчера, 19 октября, УрФУ отметил свое 101-летие. Но в связи с ростом заболеваемости коронавирусом все массовые мероприятия в вузе отменили. А желающих поставить прививку до сих пор мало.

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