В УрФУ ответили, коснется ли обязательная вакцинация студентов

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Тем не менее, в вузе есть ограничения дня непривитых учеников.

Уральский Федеральный Университет не обяжет студентов прививаться от коронавируса. Об этом в вузе НАШЕЙ рассказали сегодня, 20 октября. Сейчас студенты обучаются в гибридном формате. Так, до 13 декабря все занятия физкультурой по указу ректора будут проводится дистанционно. Отправлять всех обучающихся на дистант не планируется.

Учебный процесс в УрФУ организован в гибридном формате, студенты могут посещать университет независимо от вакцинации. Варианты полного перехода к дистанционному обучению в настоящий момент не рассматриваются — в университете запущены системы и сервисы, которые позволяют оперативно отслеживать факты заражения коронавирусом студентов и сотрудников, переводить на дистанционный формат группы контактных лиц. Такие меры показали свою эффективность, число перешедших на дистанционное обучение групп незначительно.

ответил НАШЕЙ Дмитрий Бенеманский, пресс-служба УрФУ

Пока власти обязали прививаться от коронавируса всех педагогов вуза. Все они получат уведомление - напоминание о необходимости поставить прививку за две недели до введения жестких ограничений. Отказавшиеся от прививки без уважительной причины будут отстранены от работы.


Вчера, 19 октября, УрФУ отметил свое 101-летие. Но в связи с ростом заболеваемости коронавирусом все массовые мероприятия в вузе отменили. А желающих поставить прививку до сих пор мало.

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