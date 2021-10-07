«Изнанка» Деревни Универсиады: смотрим на комнаты студентов и бассейны с НАШЕЙ

Главный объект Универсиады строится по особым стандартам. Строительство началось в 2019 году. Здесь будут четыре бассейна: тренировочный и демонстрационный (глубиной 3 метра), для прыжков в воду (5 метров) и детский (глубиной метр). Во дворце даже после Универсиады можно будет заниматься водным поло и даже синхронным плаванием, прыжками в воду. Раздевалки, судейские, врачебный кабинет, спортивные залы и кафе. А главное –трибуны вместимостью 5 289 зрителей. Одно «ковидных» из условий – разделения потока зрителей, поэтому сделали множество проходов и отдельных зон для прессы и VIP. В будущем под потолком появятся телеэкраны.

Сейчас рабочие занимаются фасадом здания. Темные панели комбинируются с прозрачными для естественного освещения. Это позволить сэкономить на электроэнергии и добиться красивых снимков!