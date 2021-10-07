«Изнанка» Деревни Универсиады: смотрим на комнаты студентов и бассейны с НАШЕЙ

Находится деревня в Новокольцовском районе за ЭКСПО-центром. В компании -подрядчике «Синара-Девелопмент» НАШЕЙ показали, что готово уже сейчас.
Общежития
Всего будет пять общежитий от 10 до 14 этажей на 11 300 спортсменов, после комнаты переоборудуют для 8 500 студентов. В каждой комнате-студии по 2 кровати, своя кухня с плитой и микроволновкой, санузел, кухонный стол, гардеробная, тумбы. А в каждом здании – прачечная, где можно постирать, погладить и высушить белье. Во время Универсиады будут даже массажные кабинеты, которые после станут жилыми комнатами. И, конечно, будет интернет. Площадь одной комнаты – около 22 кв. метров.
Планировка будет непривычна для тех, кто жил в старых советских общежитиях. В режиме Универсиады кухни будут отключены, все будут питаться в Общественном центре. Фасады двух общежитий будут готовы в четвертом квартале 2020 года. Через две недели дадут тепло и начнутся отделочные работы. Тепло пустим по централизованной схеме, но пока из временного источника.
Парк
В конусе между пятью общежитиями расположиться парк с амфитеатром и досуговыми зонами. Установят и площадь флагов – обязательный объект Универсиады. Все будет соединено велосипедными дорожками, протяженностью 7-8 км. И улицами Промышленной, Новокольцовской, Синарской и Центральной.
Дворец водных видов спорта
Главный объект Универсиады строится по особым стандартам. Строительство началось в 2019 году. Здесь будут четыре бассейна: тренировочный и демонстрационный (глубиной 3 метра), для прыжков в воду (5 метров) и детский (глубиной метр). Во дворце даже после Универсиады можно будет заниматься водным поло и даже синхронным плаванием, прыжками в воду. Раздевалки, судейские, врачебный кабинет, спортивные залы и кафе. А главное –трибуны вместимостью 5 289 зрителей. Одно «ковидных» из условий – разделения потока зрителей, поэтому сделали множество проходов и отдельных зон для прессы и VIP. В будущем под потолком появятся телеэкраны.
Сейчас рабочие занимаются фасадом здания. Темные панели комбинируются с прозрачными для естественного освещения. Это позволить сэкономить на электроэнергии и добиться красивых снимков!
Дворец готов на 45%. Мы уже начинаем отделочные работы. Здесь использованы самые современные технологии водоочистки, никакого хлорирования не будет. Специалисты и технологии все локализованы в нашей стране, и в немалой степени в уральском регионе. Основной соперник на нашем пути – это время. Надо отдать должное партнерам, цены удалось удержать в пределах тех, которые согласовала нам госэкспертиза.
Тренировочное поле
Здесь будут проводить соревнования по легкой атлетике, футболу, прыжкам в длину и высоту, а также регби. Размер поля – 105 на 68 метров. Предусмотрели все: комментаторскую кабину, информационное табло, отапливаемые раздевалки и душевые, туалеты. Пока что поле пустует, его только подготавливают к строительству.
Покрытие капризное, в жаркий период требует полива, чтобы оно не ломалось, и не терпит находящейся под ней воды. Профиль регби реализован здесь не спроста, на этот вид спорта делается ставка, и в УрФУ он серьезно развит. Прочностные характеристики, жесткость покрытия и габариты, позволяют использовать поле в мультиформате.
Общественный центр
В режиме Универсиады пятиэтажный Общественный центр будет обеспечивать доступ и аккредитацию, после станет учебным корпусом с лекториями. Предполагается, что учиться здесь будут студенты института информационных технологий и экономики и управления. У студентов останется спортивный манеж с трибунами на 450 мест и тренажерный зал с воркаут-площадкой, а еще столовая на 600 мест, электронная библиотека и пункт безопасности. Рядом уже строят медицинский блок с центром антидопингового контроля и неотложкой.
Здесь же, кроме плавания, пройдут состязания по бадминтону, фехтованию, волейболу, настольному теннису, тхэквондо и боксу.
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