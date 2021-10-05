В Екатеринбурге снова хотят перенести Храм Святой Екатерины

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На этот раз подальше от центра города и Храма-на-Крови.

В Екатеринбурге снова могут изменить место строительства Храма Святой Екатерины. С новым предложением сегодня, 5 октября, выступил архитектор "Института Генплана Москвы" Тимур Башкаев. Новая локация входит в его концепцию благоустройства набережной Городского пруда. Тимур предлагает не строить храм в такой близости от Храма-на-Крови.

Мы помним негодование людей, мы полностью поддерживаем жителей Екатеринбурга. Я считаю, надо максимально сохранять ценности и пространства, которые есть. А храм — это такой мощный ресурс, ему надо найти другое место. По той же Исети внизу можно найти великолепные места, которые отдаются под коммерческую застройку. Они сразу придадут территории смыслы.

Заявил Тимур Башкаев.

В конкурсе на реконструкцию Городской набережной участвуют пять работ, лучшую из них выберут сами екатеринбуржцы при помощи голосования.

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