В Екатеринбурге снова хотят перенести Храм Святой Екатерины

В Екатеринбурге снова могут изменить место строительства Храма Святой Екатерины. С новым предложением сегодня, 5 октября, выступил архитектор "Института Генплана Москвы" Тимур Башкаев. Новая локация входит в его концепцию благоустройства набережной Городского пруда. Тимур предлагает не строить храм в такой близости от Храма-на-Крови.
Мы помним негодование людей, мы полностью поддерживаем жителей Екатеринбурга. Я считаю, надо максимально сохранять ценности и пространства, которые есть. А храм — это такой мощный ресурс, ему надо найти другое место. По той же Исети внизу можно найти великолепные места, которые отдаются под коммерческую застройку. Они сразу придадут территории смыслы.
В конкурсе на реконструкцию Городской набережной участвуют пять работ, лучшую из них выберут сами екатеринбуржцы при помощи голосования.
- Ранее было принято решение о переносе места строительства храма на территорию бывшего Уральского приборостроительного завода. До этого храм хотели воздвигнуть в сквере у Театра драмы. Но жители города вышли на пикеты против застройки сквера.
- Ровно год назад в УГМК сообщили, что строить храм начнут еще не скоро. Сроки задерживаются.
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