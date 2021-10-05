В Екатеринбурге снова хотят перенести Храм Святой Екатерины

Мы помним негодование людей, мы полностью поддерживаем жителей Екатеринбурга. Я считаю, надо максимально сохранять ценности и пространства, которые есть. А храм — это такой мощный ресурс, ему надо найти другое место. По той же Исети внизу можно найти великолепные места, которые отдаются под коммерческую застройку. Они сразу придадут территории смыслы.