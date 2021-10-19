Власти Екатеринбурга готовят лотерею среди привившихся от коронавируса

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Но вот что именно разыграют среди привитых - пока неизвестно.

Мэрия Екатеринбурга готовит розыгрыш призов среди привитых от коронавируса горожан, заявила сегодня, 19 октября, глава Департамента социальной политики Елена Левина. Вопрос о проведении лотереи рассматривался на заседании Гордумы. Спонсором конкурса, вероятно, выступит "Фонд святой Екатерины". Поощрить привитых "не кнутом, а пряником", предложил депутат Алексей Вихарев. Это должно увеличить темпы вакцинации.

Мы получили предложения депутатов, пожелания учтены. Мы прорабатываем вопросы, общаемся по этому поводу, в том числе с Фондом святой Екатерины.

Заявила Елена Левина.

Предполагается, что лотерея будет проще, чем в Москве. Так что квартиры или автомобили разыгрывать вряд ли будут. На данный момент в Свердловской области привито около 31% населения, а необходимый показатель - 80%.

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