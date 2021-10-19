Власти Екатеринбурга готовят лотерею среди привившихся от коронавируса

Мэрия Екатеринбурга готовит розыгрыш призов среди привитых от коронавируса горожан, заявила сегодня, 19 октября, глава Департамента социальной политики Елена Левина. Вопрос о проведении лотереи рассматривался на заседании Гордумы. Спонсором конкурса, вероятно, выступит "Фонд святой Екатерины". Поощрить привитых "не кнутом, а пряником", предложил депутат Алексей Вихарев. Это должно увеличить темпы вакцинации.
Мы получили предложения депутатов, пожелания учтены. Мы прорабатываем вопросы, общаемся по этому поводу, в том числе с Фондом святой Екатерины.
Предполагается, что лотерея будет проще, чем в Москве. Так что квартиры или автомобили разыгрывать вряд ли будут. На данный момент в Свердловской области привито около 31% населения, а необходимый показатель - 80%.
- Система QR-кодов ужесточается с каждым днем. Свердловский губернатор заявил, что людей с медицинским отводом от прививки не пустят в зоны COVID-free.
- Тем временем Николай Коляда выступил против системы QR-кодов. Он заявил, что будет пускать в свой театр всех посетителей. Иначе актеры останутся без денег.
- В Свердловской области расширили обязательную вакцинацию. Еще один пул профессий теперь обязан привиться от коронавируса.
- Система QR-кодов начнет свою работу с 25 октября. Первые ограничения введут в два этапа. Рассказываем, где QR-коды точно не введут. И что делать бабушкам и дедушкам, не зарегистрированным на "Госуслугах".
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