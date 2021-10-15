На площадках, свободных от коронавируса, смогут находиться только люди с антителами — после прививки или после болезни. Если у вас медотвод, поберегите себя, побудьте по возможности на самоизоляции. Если COVID-free зона — это ваша работа, то работодателю нужно отправить вас временно на дистант. Я уже писал раньше: такое решение направлено в первую очередь на то, чтобы защитить тех, у кого нет иммунитета. Вирус может пробраться и в зону без COVID, но встретят его там привитые люди, они или не заболеют, или перенесут болезнь легко. А человек без антител серьезно рискует.