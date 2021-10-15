Сегодня, 15 октября, губернатор Свердловской области заявил, что людей с медотводом от COVID-вакцинации не будут пускать в свободные от COVID зоны, действующие по системе QR-кодов. Об этом Евгений Куйвашев написал в своем Instagram.
На площадках, свободных от коронавируса, смогут находиться только люди с антителами — после прививки или после болезни. Если у вас медотвод, поберегите себя, побудьте по возможности на самоизоляции. Если COVID-free зона — это ваша работа, то работодателю нужно отправить вас временно на дистант. Я уже писал раньше: такое решение направлено в первую очередь на то, чтобы защитить тех, у кого нет иммунитета. Вирус может пробраться и в зону без COVID, но встретят его там привитые люди, они или не заболеют, или перенесут болезнь легко. А человек без антител серьезно рискует.
Также губернатор рассказал, кто будет контролировать пропуск людей в данные зоны. Ответственность возложили на собственников заведений и администрацию зданий. Для этого им придется закупить специальные считыватели, которые будут распознавать код со смартфона или с листа бумаги. Для пропуска можно показать и бумажный вариант справки о вакцинации или перенесенной болезни. За соблюдением мер будет следить Роспотребнадзор.
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