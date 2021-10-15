Николай Коляда объявил забастовку QR-кодам

Я предлагаю еще спрашивать на входе в театр национальность, ИНН наизусть и девичью фамилию матери. Не подходит: не пускать в театр. Ей-богу, чувствую, что всё идет к тому, чтобы театров не было. Я ведь не против прививки. Сам привит - в зоопарке прививался. У нас и так все в масках сидят в зале, а кто болен - тот знает, что: сиди дома, не ходи в людные места. У нас по указу губернатора 75 % заполняемость. Ладно, бюджетным театрам: что пустой зал, что полный - зарплата идет. А что делать частному театру? 20 лет будет театру 4 декабря. И все двадцать лет нас толкают и толкают. Сообщаю зрителям «Коляда-Театра»: вход в театр, как обычно. Пользуйтесь масками, плохо себя чувствуете — сидите дома. Не надо нам никаких ваших справок. Приходите в театр. Не дайте нам погибнуть