Екатеринбуржец жестоко избил девушку на улице

Минувшей ночью на Уральской, 67 мужчина жестоко избил девушку. Конфликт мог начаться из-за ревности.

— Из разговора понял, что девушка пропала куда-то на четыре часа, у него появились претензии к ней, — рассказал свидетель происшествия Е1.RU.

Мужчина избивал лежавшую на земле девушку. На ее крики вышли местные жители и пытались остановить нападавшего. Потерпевшую забрала скорая. Мужчина же скрылся до до приезда правоохранителей.

В пресс-группе УМВД Екатеринбурга сообщили, что на место выезжали сотрудники полиции. По факту произошедшего проводится проверка.

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