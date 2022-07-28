Екатеринбуржец жестоко избил девушку на улице

1
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51681

Причиной могла стать банальная ревность.

Минувшей ночью на Уральской, 67 мужчина жестоко избил девушку. Конфликт мог начаться из-за ревности.

— Из разговора понял, что девушка пропала куда-то на четыре часа, у него появились претензии к ней, — рассказал свидетель происшествия Е1.RU.

Мужчина избивал лежавшую на земле девушку. На ее крики вышли местные жители и пытались остановить нападавшего. Потерпевшую забрала скорая. Мужчина же скрылся до до приезда правоохранителей.


В пресс-группе УМВД Екатеринбурга сообщили, что на место выезжали сотрудники полиции. По факту произошедшего проводится проверка.


Ранее НАША рассказывала, что молодая екатеринбурженка выпала из окна.


Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51681

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2022 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined