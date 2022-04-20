Есть ли еще место для SMS в эпоху мобильных приложений

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SMS-сообщения по-прежнему являются динамично развивающимся каналом связи в деловом мире.


Как внедрить SMS решение в свой бренд? Как эффективно и рационально использовать смс в общении с миром?

СМС по-прежнему эффективны

СМС-общение в личной жизни отодвигается на второй план. Это знают все, кто пользуется Whatsapp, Messenger или Telegram. Вышеупомянутая технология была с нами в течение более 30 лет. Может показаться, что он принадлежит пережиткам прошлого. Ничто не могло быть более неправильным. Посетите SMS сервис, чтобы узнать больше.

Как это ни парадоксально, крупнейшие бренды на рынке все охотнее общаются с покупателем с помощью SMS-сообщений. Компании быстро поняли, что это относительно простое и короткое сообщение, которое мы можем легко отправить непосредственно пользователю.

Практически все отрасли сегодня используют SMS

Речь идет как о сфере недвижимости, так и о финансах. Однако, прежде всего, вышеуказанное решение используется индустрией электронной коммерции, то есть всеми теми, кто ведет свой бизнес в Интернете.

Большинство сообщений, которые отправляются сегодня, являются персонализированными. Для создания хорошего сообщения также важна лингвистическая корректность и призыв к действию. Прежде всего, сообщение должно показывать пользователю, что делать дальше после прочтения сообщения.

Да!
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