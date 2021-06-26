Это безопасно! Где в Екатеринбурге поиграть в лазертаг

В лазертаге нет необходимости носить маску, ничего не мешает обзору, а инфракрасные лучи безопасны и для игроков, и для прохожих.

– Излучение, грубо говоря, как у пульта от телевизора. На глаза оно не влияет, – рассказал НАШЕЙ инструктор одного из клубов города Юрий Рогунов.

Единственное «но», травмы все-таки бывают: в запале игры можно столкнуться с препятствием или соперником. Поэтому есть правило: ближе чем на два метра к «врагу» не подходить. Одновременно могут играть до четырех команд.

Цена игры зависит от размера, типа игровой площадки и аренды помещения. На закрытых полигонах – дороже.