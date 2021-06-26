Это безопасно! Где в Екатеринбурге поиграть в лазертаг

Лазертаг – игра с оружием, где вместо пуль инфракрасный луч. Такой автомат называют «хищник», он гораздо легче, чем оружие в пейнтболе или страйкболе, но прочный и удобный в обращении.
Разговаривающее оружие
Обмундирование простое: на голову игрок надевает повязку с датчиками. Она «ловит» выстрелы на 360 градусов вокруг. Если стреляешь ты – повязка горит цветом твоей команды, а если попали в тебя – говорит: «Ты ранен» или «Ты убит». Датчик загорается цветом команды противника на 12 секунд, з которые игроку нужно бежать до «аптечки». Пока не «оживитесь», оружие стрелять не будет. Если повязка моргает постоянно – вы погибли. На игру дается четыре жизни. Прикрывать повязку и хитрить – бесполезно.
100% безопасности
В лазертаге нет необходимости носить маску, ничего не мешает обзору, а инфракрасные лучи безопасны и для игроков, и для прохожих.
– Излучение, грубо говоря, как у пульта от телевизора. На глаза оно не влияет, – рассказал НАШЕЙ инструктор одного из клубов города Юрий Рогунов.
Единственное «но», травмы все-таки бывают: в запале игры можно столкнуться с препятствием или соперником. Поэтому есть правило: ближе чем на два метра к «врагу» не подходить. Одновременно могут играть до четырех команд.
Цена игры зависит от размера, типа игровой площадки и аренды помещения. На закрытых полигонах – дороже.
Разнообразие гаджетов
Количество «пуль» ограничено для разных видов оружия: стандарт – по 10 обойм и 10 патронов в каждом, потом нужно восполнять запасы. Есть пулемет с очередью в 30 выстрелов и снайперская винтовка на четыре выстрела.
А еще немало сценариев игры: например, захват контрольной точки. Для этого используют специальный гаджет, который считает, сколько каждая команда по времени удерживала точку. Или кто был последним. Умное устройство может на время стать «бомбой», аптечкой, может пополнить боезапасы. Все функции заложены в программе.
Игра не для взрослых?
Взрослые приходят играть реже, чем дети. А зря! Ведь именно в лазертаге игру всегда можно усложнить благодаря изменяющимся настройкам оружия, например, сделать попадания сразу «смертельными».
– Взрослым кажется, что это детская игра, до того момента, пока они сами не попробуют. Она почему-то ассоциируется с беготней по лабиринту, будто бы играть слишком просто. Есть Федерация лазертага России. Есть ребята, которые приходят тренироваться из местного военно-патриотического клуба. А еще к нам приезжают играть пенсионеры, их собирает департамент или министерство социальной политики, – добавил Юрий.
Где играть в лазертаг в Екатеринбурге
- «Полигон РПГ» (ул. Академика Вонсовского, 5);
- WARPOINT (ул. Малышева, 5);
- «СтартТрек» (ул. Красноармейская, 37);
- «Атака» (ул. Новинская, 2Б);
- «Дельта» (пр. Космонавтов, 11Ы);
- «Дуэль» (ул. Кировградская, 1А/2);
- «Зарница» (ул. Щербакова, 149);
- «Сафари РТИ» (ул. 8 Марта, 210);
- «Лазербой» (ул. Зимняя, 27).
- Пока стоит хорошая погода можно успеть и попробовать свои силы в пейнтболе. Вот тут у нас собраны правила и адреса клубов.
- А можно и в страйкбол, если не боитесь боли, конечно.
- А так у нас всегда есть Афиша, если вы не знаете, чем заняться в выходные.
- Можно и кино посмотреть, мы между прочим, пишем рецензии, например, на «Форсаж 9», который еще можно поймать в прокате.
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