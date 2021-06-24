Афиша на выходные с 25 по 27 июня в Екатеринбурге: «Коляда Plays», новинки кино и выставка лагерного мата

Спектакли «Коляда Plays» в Екатеринбурге
«Баба Шанель» (16+)
Свою версию хитовой комедии Николая Коляды, обошедшую почти все театры России, представит Театр Балтийского Флота, который приедет в Екатеринбург в рамках фестиваля «Коляда Plays». Хор общества инвалидов «Наитие» отмечает свое 10-летие и не подозревает, какие перемены его ждут. 27 июня в 18.30. «Коляда Театр», ул. Ленина, 97. Тел.: 359-80-22. Билет: от 500 руб.
«Пикассо» (16+)
В рамках фестиваля «Коляда Plays». Кировский драмтеатр везет в Екатеринбург спектакль о последних днях жизни гениального художника. Одинокий старик, он отчаянно боится смерти, не подозревая что способен ее победить. 26 июня в 19.00. Камерный театр, ул. Пролетарская, 18. Тел. 371-96-03. Билет: от 400 руб.
«Колыбельная Марселя Марсо» (12+)
Захватывающую сказку о мальчике Манжеле, которому надо одолеть коварных троллей, рассказывает всего один человек. Тем не менее у актрисы получается почти волшебным образом превратить слова в картины и перенести зрителя в новый мир. В рамках «Коляда Plays». 27 июня в 14.00. «Коляда-Театр», ул. Ленина, 97. Тел. 359-80-22. Билет: от 500 руб.
Кинопремьеры в Екатеринбурге
«Бендер: Начало» (16+)
Сергей Безруков играет авантюриста, который был наставником самого Остапа Бендера. Будущий великий комбинатор тоже присутствует в кадре. Вместе им предстоит украсть величайшую ценность в Российской империи. Приключения, Россия, 2021 г. Дом кино, ул. Луначарского, 137. Сеансы уточняйте по тел.: 350-06-93.
«Ледяной драйв» (16+)
Лиам Нисон спасал самолет от террористов, дочь от исламистов и коллег от волков. Теперь его герою надо перевезти по хрупкому льду грузовик с 33 тоннами взрывчатки, чтобы спасти засыпанных под землей шахтеров. Триллер, США, 2021 г. Дом кино, ул. Луначарского, 137. Сеансы уточняйте по тел.: 350-06-93.
«Таксист» (18+)
Классика кино возвращается на экран. Молодой герой Роберта Де Ниро работает таксистом и в меру своих сил пытается бороться с несправедливостью на улицах. А сил он набрался во Вьетнаме. Триллер, США, 1976 г. Дом кино, ул. Луначарского, 137. Сеансы уточняйте по тел.: 350-06-93.
Чем занять детей в Екатеринбурге
«Кот в молоке» (0+)
Смешная сказка о домашнем избалованном коте Фантике, который однажды вывалился из окна на улицу. Теперь ему нужно вернуться домой из этого холодного враждебного мира? Но кто ему поможет? А может и мир не такой уж и враждебный? 26 июня в 10.30 и 12.30. «Живой театр», ул. Малышева, 58а. Тел. 207-63-13. Билет: от 500 руб.
«Как Федор дочь Кощея полюбил» (6+)
Смешная сказка о том, что даже такой древний и злой тип, как Кощей, не может помешать счастью двух влюбленных. Тем более, если речь идет о его дочери. Спектакль представляет озерский театр «Наш дом» в рамках «Коляда Plays». 25 июня в 19.30. «Коляда Театр», ул. Ленина, 97. Тел. 226-07-56. Билет: от 500 руб.
«Школа для малышей» (0+)
В течение июня по субботам проходит школа для малышей от 2 до 4 лет и их родителей, совместные занятия проводятся по бэби-йоге и пальчиковому рисованию. 26 июня в 10.30. Ельцин Центр, ул. Ельцина, 3. Тел. 312–43–43. Билет: от 800 руб.
Концерты в Екатеринбурге
«Денис Мацуев. Соло» (6+)
Серия концертов пианиста-виртуоза в Екатеринбурге стартует с его сольного выступления, где он исполнит произведения великих композиторов-романтиков: Гайдна, Шуберта, Листа и Шумана. 27 июня в 19.00. Свердловская филармония, ул. Карла Либкнехта, 38а. Тел. 371-46-82. Билет: от 4500 руб.
Шоу барабанов (6+)
Коллектив «Чувство ритма» готов устроить слушателям кругосветное музыкальное путешествие: в их арсенале звучат и восточный барабанчик дарбука, и африканский джембе, и карибский стил-пэн, и русская коробочка. 29 июня в 10.30. Детская филармония, ул. 8 марта, 36. Тел. 214-98-62. Билет: от 300 руб.
UPD. Концерт Антохи МС перенесен на 21 августа с 26 июня.
Выставки в Екатеринбурге
«Язык (не)свободы» (18+)
Экспозиция посвящена лагерному жаргон, который в течение двадцати лет составлял бывший узник ГУЛАГа, филолог Леонид Городин. Помимо лексикона на выставке будут представлены повседневные вещи заключенных. До 25 июля с 10.00 до 21.00. Ельцин Центр, ул. Бориса Ельцина, 3. Тел. 312-43-43. Вход свободный.
«Фокус на человека» (12+)
Девять художников из Челябинской области в течение нескольких месяцев создавали работы о простых людях, живущих рядом а кто-то – и о самом себе. Получившиеся в итоге произведения теперь доступны и зрителям. До 7 июля с 12.00 до 20.00. ГЦСИ, ул. Добролюбова, 19а. Тел. 289-91-32. Вход свободный.
«Еловой и окрестности» (16+)
Выставка, посвященная культурному процессу на Урале в конце 1980-х и начале 2000-х, одним из центров притяжения которого был художник Олег Еловой. В экспозиции будут представлены его работы, а также произведения близких ему по духу творцов. С 25 июня с 11.00 до 19.00. Музей Изобразительного искусства, ул. Воеводина, 5. Тел. 371 06 26. Билет: от 100 руб.
- А мы успеваем писать рецензии на новинки проката: Диснеевскую панк-сказку «Круэлла», пожароопасный триллер с Анджелиной Джоли и на циничный ромком «Будь моим Кириллом».
- Увы, эпидемическая обстановка оставляет желать лучшего: один за другим отменяются массовые мероприятия и концерты. Что мы потеряли еще кроме Ural Music Night.
- А чтобы все вернулось в норму - надо массово вакцинироваться. Власти и бизнесмены уже завалили население обещаниями плюшек и выгод: есть даже бесплатные билеты в цирк и в ночные клубы.
- Скоро начнут обязательную вакцинацию, когда - читайте в нашей новости.
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