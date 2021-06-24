Афиша на выходные с 25 по 27 июня в Екатеринбурге: «Коляда Plays», новинки кино и выставка лагерного мата

«Баба Шанель» (16+)

Свою версию хитовой комедии Николая Коляды, обошедшую почти все театры России, представит Театр Балтийского Флота, который приедет в Екатеринбург в рамках фестиваля «Коляда Plays». Хор общества инвалидов «Наитие» отмечает свое 10-летие и не подозревает, какие перемены его ждут. 27 июня в 18.30. «Коляда Театр», ул. Ленина, 97. Тел.: 359-80-22. Билет: от 500 руб.

«Пикассо» (16+)

В рамках фестиваля «Коляда Plays». Кировский драмтеатр везет в Екатеринбург спектакль о последних днях жизни гениального художника. Одинокий старик, он отчаянно боится смерти, не подозревая что способен ее победить. 26 июня в 19.00. Камерный театр, ул. Пролетарская, 18. Тел. 371-96-03. Билет: от 400 руб.

«Колыбельная Марселя Марсо» (12+)

Захватывающую сказку о мальчике Манжеле, которому надо одолеть коварных троллей, рассказывает всего один человек. Тем не менее у актрисы получается почти волшебным образом превратить слова в картины и перенести зрителя в новый мир. В рамках «Коляда Plays». 27 июня в 14.00. «Коляда-Театр», ул. Ленина, 97. Тел. 359-80-22. Билет: от 500 руб.