Где в Екатеринбурге появятся новые граффити от STENOGRAFFIA?

В Екатеринбурге сегодня, 2 июля стартовал 12-ый фестиваль уличного искусства STENOGRAFFIA. Организаторы поделились с НАШЕЙ, кто будет разукрашивать столицу Урала и где появятся новые арт-объекты.
Сам фестиваль продлится месяц, приедут 20 уличных художников из 20 стран: Греции, Испании, Германии и других, а от России примут участие Антония Лев, Анастасия Шереметьева, Андрей Beat.c, Денис Вертиго, команда Hot Singles in Your Area. И это не все! В качестве нововведения, художникам разрешили использовать не только городские стены, но и оконные решетки, землю у стен и транспорт. Появятся в Екатеринбурге арт-объекты из проволоки, раскрашенный троллейбус и даже хокку на 16-этажном здании.
Фестиваль будет длиться весь июль, художники будут приезжать в течение месяца постепенно. Но кроме создания арт-объектов, мы планируем водить экскурсии по ним. Разрабатываем маршруты по отдаленным районам, вело-маршруты, и конечно, будем гулять по фиолетовой линии, которую вскоре восстановим. Скучать не придется!
Будут восстановлены и некоторые арт-объекты прошлых лет. Однако, из-за коронавируса массовых мероприятий во время фестиваля не будет. Количество участников строго ограничено. Где можно будет посмотреть первые граффити:
- ZEBU - Мамина-Сибиряка, 10.
- Андрей Beat.c - Малышева, 84 и Ленина, 56.
- Денис Вертиго - Ленина, 22.
- Анастасия Пищугина - Луначарского, 135 и Малышева, 23 а также пер. Почтовый, 9.
- Taneli Stenberg - Восточная, 29.
- Anetta Lukjanova - Банковский 10.
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