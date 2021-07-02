Где в Екатеринбурге появятся новые граффити от STENOGRAFFIA?

В Екатеринбурге сегодня, 2 июля стартовал 12-ый фестиваль уличного искусства STENOGRAFFIA. Организаторы поделились с НАШЕЙ, кто будет разукрашивать столицу Урала и где появятся новые арт-объекты.

Сам фестиваль продлится месяц, приедут 20 уличных художников из 20 стран: Греции, Испании, Германии и других, а от России примут участие Антония Лев, Анастасия Шереметьева, Андрей Beat.c, Денис Вертиго, команда Hot Singles in Your Area. И это не все! В качестве нововведения, художникам разрешили использовать не только городские стены, но и оконные решетки, землю у стен и транспорт. Появятся в Екатеринбурге арт-объекты из проволоки, раскрашенный троллейбус и даже хокку на 16-этажном здании.