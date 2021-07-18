Кем стать? Советы психологов по выбору профессии

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Даем советы выпускникам и их родителям в преддверии поступления в колледж или ВУЗ.

Куда поступать? А хватит ли баллов? А если это не мое? НАША поговорила с психологами ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» о том, как пережить это время и не сойти сума.

Никакой паники!

Окружите себя людьми, которые верят в вас. Это может быть учитель, старшие братья и сестры, родители. Чтобы справиться с психологической нагрузкой – регулярно занимайтесь расслабляющими занятиями, йогой или творчеством. Или выплескиваем негатив с помощью спорта.

Что делать, если нет любимых предметов, хобби и мечты?

  1. Наблюдаем за собой. Какие действия в учебе или в жизни приносят вам радость? Думаем и пишем список.
  2. Спрашиваем у друзей, учителей: «Как вы думаете, что у меня лучше всего получается?».
  3. Изучаем профессии. Где вы могли бы применить свои навыки из первого и второго пункта?
  4. После выбора специальностей думаем, что понадобится еще, чтобы освоить это дело, готовы ли вы научиться этому?
  5. Ищем подходящий ВУЗ или колледж.

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Жизненные ориентиры

При выборе профессии психологи советуют опираться на внутренние признаки: это интерес, особенности личности, таланты, опыт. Внешние ориентиры помогут дополнить картину. К ним относят востребованность, престиж специальности, зарплату, пожелания родителей и выбор друзей.

Выбор не оправдал ожиданий…

Если вы понимаете, что эта профессия – не ваше, при этом у вас долги по учебе и конфликты в университете– не бегите забирать документы, трудности могут быть временными.

– Принимать решение стоит не на пике эмоций, а в спокойном состоянии. Иногда проблему можно решить сменой формы обучения, перевода в другой университет, но при этом остаться в профессии. А можно сменить направление подготовки, но при этом получить высшее образование, – рассказали психологи центра «Ладо».

«Искать себя» нормально в любом возрасте, ведь самопознание –бесконечный процесс. Но если вы убегаете от этого выбора слишком долго, стоит обратиться за помощью.

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Родители, внимание!

Если ребенок вдруг пошел не «по-вашему» пути, примите этот факт и не давите на него. Даже если ваше чадо не хочет учиться дальше.

– Выпускник должен почувствовать поддержку и внимание взрослых. Оставьте ответственность ребенку за этот шаг, если ему больше 18 лет. Формулируйте свои переживания правильно: говорите о своих чувствах, затем описывайте их причины, и уже после формулируйте пожелания к ситуации. Например, «Я очень волнуюсь, когда ты говоришь, что не будешь учиться дальше. Я беспокоюсь о твоем будущем, давай обсудим вместе, что случилось, и как ты видишь свое развитие». Если ребенок почувствует безопасность и принятие в ваших словах, то поделится своими планами и эмоциями. Вместе вы сможете скорректировать и принять правильное решение, –рассказали эксперты.

Пути решения проблемы:

  1. Пройдите бесплатное тестирование на профориентацию в Центре занятости населения (ул. Челюскинцев, 110А, тел. 266-34-26) или проконсультируйтесь с психологом.
  2. Предложите ребенку несколько вариантов: работа, ВУЗ, курсы…
  3. Обсудите, как вы можете ему помочь (заплатить за учебу, жилье и т.д.).
  4. Дайте ребенку самостоятельно принять выбор и нести за него ответственность.

НАША благодарит за помощь в написании статьи психологов-консультантов, экспертов в образовании и медиации центра психологической поддержки «Ладо» заведующую отделением Анастасию Ибатуллину и методиста Наталью Булатову.

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