Куйвашев заявил, что в Екатеринбурге построят новые дороги на два миллиарда рублей

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Речь идет про Академический и Солнечный.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что на строительство и реконструкцию дорог и улиц в новых районах Екатеринбурга - Академическом и Солнечном - выделят два миллиарда рублей из областного и федерального бюджетов.

— Одна из главных проблем Екатеринбурга — постоянные пробки. Понимаю, жителям хотелось бы решить ее как можно быстрее. Уверен, что строительство дорог значительно упростит жизнь горожанам, а ведь наши планы гораздо грандиознее, — цитирует Куйвашева E1.RU.

Публикуем список улиц, которые должны построить или реконструировать:

  • улица Лучистая — с расширением перекрестков Счастливая — Лучистая, Чемпионов — Лучистая;
  • улица № 8 в Солнечном на участке от Лучистой до бульвара Золотистого;
  • участок от Любви до Нескучной;
  • улица Любви от Чемпионов до Счастливой и улица Счастливая от улицы № 11 до улицы Любви;
  • улицы 2-я Новосибирская и Лучистая;
  • улицы Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Токарей;
  • улица Хрустальногорская от проспекта Академика Сахарова до Суходольской, улица Евгения Савкова от Хрустальногорской до Косотурской, улица Косотурская от Евгения Савкова до Суходольской и улица Суходольская от Хрустальногорской до Тенистой;
  • улица Чкалова от проспекта Академика Сахарова до перспективной улицы Академика Парина.

Ранее НАША сообщала, что на девяти свердловских трассах установят камеры.


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