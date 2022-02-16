Куйвашев заявил, что в Екатеринбурге построят новые дороги на два миллиарда рублей

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что на строительство и реконструкцию дорог и улиц в новых районах Екатеринбурга - Академическом и Солнечном - выделят два миллиарда рублей из областного и федерального бюджетов.

— Одна из главных проблем Екатеринбурга — постоянные пробки. Понимаю, жителям хотелось бы решить ее как можно быстрее. Уверен, что строительство дорог значительно упростит жизнь горожанам, а ведь наши планы гораздо грандиознее, — цитирует Куйвашева E1.RU.

Публикуем список улиц, которые должны построить или реконструировать:

улица Лучистая — с расширением перекрестков Счастливая — Лучистая, Чемпионов — Лучистая;

улица № 8 в Солнечном на участке от Лучистой до бульвара Золотистого;

участок от Любви до Нескучной;

улица Любви от Чемпионов до Счастливой и улица Счастливая от улицы № 11 до улицы Любви;

улицы 2-я Новосибирская и Лучистая;

улицы Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Токарей;

улица Хрустальногорская от проспекта Академика Сахарова до Суходольской, улица Евгения Савкова от Хрустальногорской до Косотурской, улица Косотурская от Евгения Савкова до Суходольской и улица Суходольская от Хрустальногорской до Тенистой;

улица Чкалова от проспекта Академика Сахарова до перспективной улицы Академика Парина.

Ранее НАША сообщала, что на девяти свердловских трассах установят камеры.

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