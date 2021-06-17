Молодая педиатр из Екатеринбурга отдала 2 млн рублей "силовику"

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Группа из трех мошенников ограбила несчастную девушку.

Врач-педиатр из Екатеринбурга перевела силовику почти что 2 млн рублей. И попалась на удочку телефонной мошенницы. Вчера девушка обратилась за помощью в полицию.


Сначала 28-летняя екатеринбурженке позвонил незнакомец, сказал, что с ее банковской карты пытаются списать деньги. Потом ей позвонила "сотрудница одного из силовых ведомств"... И сказала, что в банке пытаются снять с ее карты деньги, в полиции начато расследование, а для безопасности гражданки ей перезвонят из кредитной организации. Псевдо-финансовый специалист оформил на доверчивого врача кредит и несколько крупных займов, а деньги попросил перевести на "защищенные" счета.

Женщина поняла, что стала жертвой кибермошенников, и обратилась в полицию. Общая сумма причиненного ущерба составила 1 миллион 970 тысяч рублей. В настоящее время сотрудники уголовного розыска предпринимают комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления.

Сообщили НАШЕЙ в полиции Екатеринбурга.

Круглосуточный телефон доверия полиции 358-71-61. Если сомневаетесь, не общаются ли с вами мошенники, звоните.

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