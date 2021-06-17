Врач-педиатр из Екатеринбурга перевела силовику почти что 2 млн рублей. И попалась на удочку телефонной мошенницы. Вчера девушка обратилась за помощью в полицию.

Сначала 28-летняя екатеринбурженке позвонил незнакомец, сказал, что с ее банковской карты пытаются списать деньги. Потом ей позвонила "сотрудница одного из силовых ведомств"... И сказала, что в банке пытаются снять с ее карты деньги, в полиции начато расследование, а для безопасности гражданки ей перезвонят из кредитной организации. Псевдо-финансовый специалист оформил на доверчивого врача кредит и несколько крупных займов, а деньги попросил перевести на "защищенные" счета.