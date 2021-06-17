Врач-педиатр из Екатеринбурга перевела силовику почти что 2 млн рублей. И попалась на удочку телефонной мошенницы. Вчера девушка обратилась за помощью в полицию.
Сначала 28-летняя екатеринбурженке позвонил незнакомец, сказал, что с ее банковской карты пытаются списать деньги. Потом ей позвонила "сотрудница одного из силовых ведомств"... И сказала, что в банке пытаются снять с ее карты деньги, в полиции начато расследование, а для безопасности гражданки ей перезвонят из кредитной организации. Псевдо-финансовый специалист оформил на доверчивого врача кредит и несколько крупных займов, а деньги попросил перевести на "защищенные" счета.
Женщина поняла, что стала жертвой кибермошенников, и обратилась в полицию. Общая сумма причиненного ущерба составила 1 миллион 970 тысяч рублей. В настоящее время сотрудники уголовного розыска предпринимают комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления.
Круглосуточный телефон доверия полиции 358-71-61. Если сомневаетесь, не общаются ли с вами мошенники, звоните.
- И не только по телефону, мошенники активизировались и в интернете. В Екатеринбурге азартный дедушка решил заняться купле-продажей нефти и газа. И крупно влип.
- Еще один новый вид мошенников появился в Екатеринбурге. Ворам не нужны даже ваши данные карт, имя, пароли... деньги просто списываются из банковского приложения, привязанного к сим-карте.
- Банк России назвал топ-5 признаков, что вам звонят мошенники.
- В Екатеринбурге поймали вора-сумочника. Ищут всех жертв, взгляните на фото.
- В Свердловской области разработали онлайн-курсы финансовой грамотности для пенсионеров. Там их учат не поддаваться на уловки телефонных аферистов.
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