Молодая свердловчанка выпала из окна роддома

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Её в тяжёлом состоянии доставили на вертолёте в Екатеринбург.

В роддоме Первоуральска женщина выпала из окна 5-ого этажа. Недавно молодая женщина родила здорового малыша и готовилась к выписке.


Сейчас женщина находится в тяжелом состоянии, ее на вертолете доставили в больницу Екатеринбурга. ERU со ссылкой на свой источник сообщает, что женщина поговорила с мужем по телефону, после чего вышла в коридор. Ее ребенок начал плакать, соседка по палате начала искать роженицу. Ее с множественными переломами отыскали под окнами медучреждения. Состояние пациентки удалось стабилизировать.


В пресс-службе свердловского Минздрава не стали комментировать произошедшее. В Следственном комитете региона также воздержались от комментариев.


Ранее НАША рассказывала, что часто из окон выпадают дети. Тем временем в родительском комитете сообщили, как обезопасить квартиру для ребенка.


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