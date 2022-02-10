Молодая свердловчанка выпала из окна роддома

В роддоме Первоуральска женщина выпала из окна 5-ого этажа. Недавно молодая женщина родила здорового малыша и готовилась к выписке.

Сейчас женщина находится в тяжелом состоянии, ее на вертолете доставили в больницу Екатеринбурга. ERU со ссылкой на свой источник сообщает, что женщина поговорила с мужем по телефону, после чего вышла в коридор. Ее ребенок начал плакать, соседка по палате начала искать роженицу. Ее с множественными переломами отыскали под окнами медучреждения. Состояние пациентки удалось стабилизировать.

В пресс-службе свердловского Минздрава не стали комментировать произошедшее. В Следственном комитете региона также воздержались от комментариев.

Ранее НАША рассказывала, что часто из окон выпадают дети. Тем временем в родительском комитете сообщили, как обезопасить квартиру для ребенка.

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