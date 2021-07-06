В Екатеринбурге уже девять детей выпали из окон

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Женщина открыла окно, так как было очень душно. И отошла на 10 минут, ведь малыш вроде бы спал.

В Екатеринбурге участились случаи падения маленьких детей из окон. С начала 2021 года в полиции зафиксировали уже девять инцидентов, последние двое из малышей пострадали уже в июле.


В Чкаловском районе 1 июля из окна третьего этажа выпал годовалый мальчик. Мама уложила сына спать и открыла окно, так как было очень душно. Пока женщина была на кухне, ребенок залез на подоконник и упал. Через 10-15 минут мама услышала крики прохожих. В комнате ребенка не было. Он лежал на земле и плакал. К счастью, он упал на газон и не погиб.

Ребенок получил перелом лобной кости и закрытую черепно-мозговую травму.

Уточнили НАШЕЙ в полиции Екатеринбурга.

На следующие сутки в Орджоникидзевском районе выпал из окна второго этажа четырехлетний малыш. Ребенок оперся руками на москитную сетку. На скорой его увезли в больницу, где диагностировали сотрясение мозга, ушиб головы и перелом плечевой кости. Когда это произошло, родители смотрели телевизор в соседней комнате.

По обоим фактам сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних проводят проверки. Законным представителям грозит ответственность за неисполнение родительских обязанностей.

Рассказали НАШЕЙ в полиции Екатеринбурга.

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