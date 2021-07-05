В Екатеринбурге два ребенка отравились хлором в сауне

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Если купаясь в бассейне вы заметите у себя эти признаки - скорее вылезайте из воды. Иначе вас, как и этих ребят, придется увозить на скорой.

В Екатеринбурге два ребенка отравились хлором в одной из городских саун. Две семьи пришли на минувших выходных в сауну на улице Братской. Дети купались в бассейне, 9-летнему мальчику и 10-летней девочке в какой-то момент стало плохо. Пришлось ехать на скорой в больницу. Где им поставили диагноз "Отравление парами хлора".

Прокуратура запросит сведения из больницы для установления точного диагноза детей. Будет организована проверка соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Рассказали НАШЕЙ в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Кроме прокуратуры делом занялись и следователи. Они проверят качество оказываемых услуг в сауне, их соответствие требованиям безопасности. Кроме того, будут опрошены все посетители сауны. Напомним, признаки отравления хлором (прочитайте, если собираетесь в бассейн): первый признак - режет глаза, второй - глаза покраснели, третий - отек дыхательных путей и кашель, отдышка, четвертый - посинение кожи, пятый - тошнота и головная боль.


Малышей с родителями отпустили домой, их жизни уже ничего не угрожает.

Принимаются меры к опросу очевидцев и сотрудников сауны, истребуется интересующая следствие документация, регламентирующая работу сауны и предоставление гражданам соответствующих услуг, устанавливаются конкретные лица, отвечающие за контроль безопасности посетителей.

Добавили в СК РФ по Свердловской обла

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