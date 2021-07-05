В Екатеринбурге два ребенка отравились хлором в сауне

Кроме прокуратуры делом занялись и следователи. Они проверят качество оказываемых услуг в сауне, их соответствие требованиям безопасности. Кроме того, будут опрошены все посетители сауны. Напомним, признаки отравления хлором (прочитайте, если собираетесь в бассейн): первый признак - режет глаза, второй - глаза покраснели, третий - отек дыхательных путей и кашель, отдышка, четвертый - посинение кожи, пятый - тошнота и головная боль.

Малышей с родителями отпустили домой, их жизни уже ничего не угрожает.