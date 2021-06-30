Санврачи проверили свердловские суши-бары, результаты - неутешительные

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Рассказываем, на что нужно обратить внимание, чтобы избежать отравления.

Свердловские санврачи подвели итоги проверок ресторанов нетрадиционной кухни. Особое внимание уделили японским, вьетнамским, китайским суши-барам и кафе. Поскольку именно эти заведения нередко используют в своем меню сырые полуфабрикаты, рыбу, большое количество специй. И требования к ним особые: блюда должны готовить исключительно перед заказом.


В 2020 году Роспотребнадзор провел 78 плановых проверок, в результате которых выявили 37 нарушений. Наиболее частые из них это: некачественные продуты, несоблюдение сроков годности и условия хранений продуктов и готовых блюд, несоблюдение температурного режима, правил личной гигиены персоналом, ошибки в приготовлении блюд, отсутствие санкнижек и медобследований, вакцинации и аттестации поваров, ошибки в маркировке и другие.

В рамках проводимых надзорных мероприятий были отобраны для проведения лабораторных испытаний пробы блюд "нетрадиционной кухни", из них в 12,4% от общего числа проб были получены неудовлетворительные результаты по микробиологическим показателям. В 2019 году таковых было 10,7% .

Рассказали НАШЕЙ в уральском Роспотребнадзоре.

Итого в прошлом году составили 30 протоколов об административных нарушениях, выдано два предупреждения. Общая сумма штрафов составила 168 тысяч рублей. Подобные нарушения, обратили внимание санврачи, могут привести к отравлениям посетителей кафе. Если вы заметили, что в ресторане нет места для мытья рук, официанты и кассиры выглядят неопрятно, увидели грязную посуду и подносы, а продукты лежат вне холодильника - бегите прочь.

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