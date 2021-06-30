Санврачи проверили свердловские суши-бары, результаты - неутешительные

Свердловские санврачи подвели итоги проверок ресторанов нетрадиционной кухни. Особое внимание уделили японским, вьетнамским, китайским суши-барам и кафе. Поскольку именно эти заведения нередко используют в своем меню сырые полуфабрикаты, рыбу, большое количество специй. И требования к ним особые: блюда должны готовить исключительно перед заказом.
В 2020 году Роспотребнадзор провел 78 плановых проверок, в результате которых выявили 37 нарушений. Наиболее частые из них это: некачественные продуты, несоблюдение сроков годности и условия хранений продуктов и готовых блюд, несоблюдение температурного режима, правил личной гигиены персоналом, ошибки в приготовлении блюд, отсутствие санкнижек и медобследований, вакцинации и аттестации поваров, ошибки в маркировке и другие.
В рамках проводимых надзорных мероприятий были отобраны для проведения лабораторных испытаний пробы блюд "нетрадиционной кухни", из них в 12,4% от общего числа проб были получены неудовлетворительные результаты по микробиологическим показателям. В 2019 году таковых было 10,7% .
Итого в прошлом году составили 30 протоколов об административных нарушениях, выдано два предупреждения. Общая сумма штрафов составила 168 тысяч рублей. Подобные нарушения, обратили внимание санврачи, могут привести к отравлениям посетителей кафе. Если вы заметили, что в ресторане нет места для мытья рук, официанты и кассиры выглядят неопрятно, увидели грязную посуду и подносы, а продукты лежат вне холодильника - бегите прочь.
- Диетолог рассказала, что можно, а что нельзя кушать в жару. Например, мороженое - можно! А мы подскажем, как приготовить его дома, например, из лимона, клубники или сгущенки. Также поделимся с вами тремя рецептами холодных супов.
- Три простых рецепта лимонадов, которые можно приготовить дома за 10-15 минут.
- Вот подборка для детей: устройте малыша вкусный мастер-класс. Никаких плит, огня и духовок. Нарезал - и готово.
- Кроме аномальной жары на Екатеринбург надвигается смог.
- Где бы искупаться? Спасатели одобрили только один уральский пляж, санврачи и вовсе ни одного. Везде - вредные бактерии.
- Секрет от ветеринаров: как помочь своим питомцам в жаркую погоду.
- А еще советы от врача, как не допустить теплового удара у себя, ребенка и что делать, если кому-то стало плохо.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев