Санврачи проверили свердловские суши-бары, результаты - неутешительные

Свердловские санврачи подвели итоги проверок ресторанов нетрадиционной кухни. Особое внимание уделили японским, вьетнамским, китайским суши-барам и кафе. Поскольку именно эти заведения нередко используют в своем меню сырые полуфабрикаты, рыбу, большое количество специй. И требования к ним особые: блюда должны готовить исключительно перед заказом.

В 2020 году Роспотребнадзор провел 78 плановых проверок, в результате которых выявили 37 нарушений. Наиболее частые из них это: некачественные продуты, несоблюдение сроков годности и условия хранений продуктов и готовых блюд, несоблюдение температурного режима, правил личной гигиены персоналом, ошибки в приготовлении блюд, отсутствие санкнижек и медобследований, вакцинации и аттестации поваров, ошибки в маркировке и другие.