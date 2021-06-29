Этого не хватало! Из-за жары Свердловскую область накроет смог

Полегче станет только 1 июля, в этот день синоптики обещают кратковременные дожди и шквалистый ветер от 15 до 20 метров в секунду.

В МЧС читателям НАШЕЙ дали несколько рекомендаций о том, как пережить смог. Особенно тяжело придется людям, с заболеваниями дыхательной системы, например, астматикам.

Утром и вечером стоит закрыть окна квартиры, офиса. Лучше завесить их мокрой марлей (тонкой тканью). В это время стоит кушать больше фруктов и овощей и чаще пить. Откажитесь на этот период от длительных прогулок на улице. Также не рекомендуется заниматься спортом, активной физической нагрузкой. Вместо этого - проведите в доме влажную уборку.

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