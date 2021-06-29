Этого не хватало! Из-за жары Свердловскую область накроет смог

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48474

Спасатели рассказали, как пережить смог легче. Особенно - астматикам.

Синоптики Уралгидрометцентра выпустили экстренное предупреждение о непогоде: из-за жары и отсутствия ветра Екатеринбург и Свердловскую область накроет смог. Напоминаем, в ближайшие два дня в столице Урала будет очень жарко.

С 20 часов 28 июня до 20 часов 3 июля на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20 часов 3 июля.

Рассказали НАШЕЙ в Уралгидрометцентре.

Полегче станет только 1 июля, в этот день синоптики обещают кратковременные дожди и шквалистый ветер от 15 до 20 метров в секунду.


В МЧС читателям НАШЕЙ дали несколько рекомендаций о том, как пережить смог. Особенно тяжело придется людям, с заболеваниями дыхательной системы, например, астматикам.

  1. Утром и вечером стоит закрыть окна квартиры, офиса.
  2. Лучше завесить их мокрой марлей (тонкой тканью).
  3. В это время стоит кушать больше фруктов и овощей и чаще пить.
  4. Откажитесь на этот период от длительных прогулок на улице.
  5. Также не рекомендуется заниматься спортом, активной физической нагрузкой.
  6. Вместо этого - проведите в доме влажную уборку.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48474

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – Еньшин Алексей Михайлович.При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined