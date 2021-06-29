Этого не хватало! Из-за жары Свердловскую область накроет смог

Синоптики Уралгидрометцентра выпустили экстренное предупреждение о непогоде: из-за жары и отсутствия ветра Екатеринбург и Свердловскую область накроет смог. Напоминаем, в ближайшие два дня в столице Урала будет очень жарко.
С 20 часов 28 июня до 20 часов 3 июля на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20 часов 3 июля.
Полегче станет только 1 июля, в этот день синоптики обещают кратковременные дожди и шквалистый ветер от 15 до 20 метров в секунду.
В МЧС читателям НАШЕЙ дали несколько рекомендаций о том, как пережить смог. Особенно тяжело придется людям, с заболеваниями дыхательной системы, например, астматикам.
- Утром и вечером стоит закрыть окна квартиры, офиса.
- Лучше завесить их мокрой марлей (тонкой тканью).
- В это время стоит кушать больше фруктов и овощей и чаще пить.
- Откажитесь на этот период от длительных прогулок на улице.
- Также не рекомендуется заниматься спортом, активной физической нагрузкой.
- Вместо этого - проведите в доме влажную уборку.
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