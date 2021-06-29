Даже ночью можно! Диетолог рассказала, как правильно питаться в жару

В Екатеринбурге сегодня, 29 июня и вплоть до 2 июля сохраняется аномально жаркая погода. НАША поговорила с диетологом ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", кандидатом медицинских наук Натальей Денисовой о том, как правильно питаться в такую погоду. Хотя есть в жару особо и не хочется, правда?

Во-первых, стоит употреблять меньше продуктов с высоким содержанием сахара и жира. Потому именно они провоцируют заболевания желудка.