Даже ночью можно! Диетолог рассказала, как правильно питаться в жару

В Екатеринбурге сегодня, 29 июня и вплоть до 2 июля сохраняется аномально жаркая погода. НАША поговорила с диетологом ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", кандидатом медицинских наук Натальей Денисовой о том, как правильно питаться в такую погоду. Хотя есть в жару особо и не хочется, правда?
Во-первых, стоит употреблять меньше продуктов с высоким содержанием сахара и жира. Потому именно они провоцируют заболевания желудка.
Летом отдавайте предпочтение нежирным сортам мяса и низкокалорийным сладостям, а лучше замените их ягодами и фруктами. Иногда можно позволить себе и мороженое на основе натурального молока, например, пломбир.
А у НАШЕЙ как раз есть рецепт на основе молока - мороженое крем-брюле, которое очень просто приготовить дома.
Во-вторых, диетолог советует перенести плотный обед на раннее утро или поздний вечер. Даже несмотря на то, что кушать перед сном не рекомендуется, в такую погоду можно сделать исключение. Питаться лучше холодными супами. Они насыщают и при этом содержат мало калорий. Три рецепта холодных супов можете посмотреть здесь. Обязательно в такую жару соблюдать питьевой режим. Лучше пить минеральную воду без газа, понемногу, но часто. Минимальное количество выпиваемой жидкости в жару - 3,5 литра в сутки. Можно пить и несладкий зеленый чай или разведенные один к одному натуральные соки.
Калорийность рациона можно уменьшить, употребляя больше растительной пищи. При этом нельзя забывать, что организму необходим сбалансированный по аминокислотному составу белок, как животный, так и растительный. Хороший источник животного белка – нежирное мясо: курица, индейка, говядина. Лучше, если оно будет не жареным, а отварным или приготовленным на пару. Его можно есть и в холодном виде. Также это могут быть яйца и молочные продукты.
Еще больше полезной информации на сайте проекта Роспотребнадзора "Здоровое питание.рф". Следим за жарой в режиме онлайн! В НАШЕЙ подборке:
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