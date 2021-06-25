Новая мода? В Свердловской области резко выросло число детей - наркоманов

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У врачей своя тактика: упор делают не на выявление, а на профилактику зависимости и выявление групп риска.

В Свердловской области растет количество наркозависимых, особенно - среди детей и молодежи. Главный нарколог Урала Олег Забродин сообщил НАШЕЙ, что резкий скачок появился среди впервые вовлеченных в употребление веществ лиц молодого возраста. Чтобы этого избежать с начала 2021 года в уральских школах внедрили профосмотры, где выявляют детей из групп риска. И результат есть.

Дети из финансово благополучных семей довольно часто появляются в поле зрения нашего. Из неблагополучных семей – там другая проблема, дешевая химия. Я должен вам сказать профосмотр - это социально-педагогическое исследование с целью выявления групп риска и предрасположенностей к формированию зависимостей. Предполагаем резкое увеличение профилактической группы наблюдения. Говорить о том, что у нас будет расти группа больных – неверно.

Рассказал НАШЕЙ Олег Забродин.

В приоритете у врачей задача остановить распространение наркотиков, в том числе предостеречь и вовремя помочь детям не оказаться втянутыми в данную зависимость. Поэтому медики не занимаются активным поиском больных, так как, по словам Олега Забродина, "все рано или поздно в наше поле зрения попадут".


Тем временем выросла в регионе и смертность от последствий употребления наркотических веществ. Основные причины это: цирроз, отравления, различные травмы, кровотечения (впоследствии неадекватного поведения и действий). Если в 2019 году из-за наркотиков умерло 252 уральца, то в 2020 уже 450. А за полгода 2021 года насчитали 216 смертей. Свердловские полицейские изъяли больше 21 килограмма наркотиков ( из них больше 15 - синтетического происхождения), 1133 человека привлекли к уголовной ответственности, 638 - за особо тяжкие преступления, 2092 - за потребление и хранение веществ, 1612 - за сбыт.

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