Новая мода? В Свердловской области резко выросло число детей - наркоманов

В приоритете у врачей задача остановить распространение наркотиков, в том числе предостеречь и вовремя помочь детям не оказаться втянутыми в данную зависимость. Поэтому медики не занимаются активным поиском больных, так как, по словам Олега Забродина, "все рано или поздно в наше поле зрения попадут".

Тем временем выросла в регионе и смертность от последствий употребления наркотических веществ. Основные причины это: цирроз, отравления, различные травмы, кровотечения (впоследствии неадекватного поведения и действий). Если в 2019 году из-за наркотиков умерло 252 уральца, то в 2020 уже 450. А за полгода 2021 года насчитали 216 смертей. Свердловские полицейские изъяли больше 21 килограмма наркотиков ( из них больше 15 - синтетического происхождения), 1133 человека привлекли к уголовной ответственности, 638 - за особо тяжкие преступления, 2092 - за потребление и хранение веществ, 1612 - за сбыт.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!