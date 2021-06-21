В Екатеринбурге неадекватный 43-летний мужчина выпрыгнул с пятого этажа с криками "Я сын Божий и предвестник апокалипсиса".
Инцидент случился на Уралмаше, в доме по адресу Коммунистическая, 18. Возможно, мужчина был под действием наркотических веществ. Сначала неадекват начал ломать окна, кидать с балкона вещи, а потом и вовсе спрыгнул. Очевидцы сразу же вызвали полицию.
Он находился в неадекватном состоянии, поэтому его доставили для оказания необходимой медицинской помощи в 23-ю городскую больницу с предварительным диагнозом: отравление психотропными веществами".
После прыжка мужчина выжил, пока что он продолжает находиться в 23-ей больнице.
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