В Екатеринбурге неадекватный 43-летний мужчина выпрыгнул с пятого этажа с криками "Я сын Божий и предвестник апокалипсиса".

Инцидент случился на Уралмаше, в доме по адресу Коммунистическая, 18. Возможно, мужчина был под действием наркотических веществ. Сначала неадекват начал ломать окна, кидать с балкона вещи, а потом и вовсе спрыгнул. Очевидцы сразу же вызвали полицию.