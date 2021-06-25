Главный нарколог Урала ответил, возможна ли в России легализация наркотиков

Главный нарколог Свердловской области Олег Забродин ответил, возможна ли в России легализация наркотиков и насколько эта мера могла бы быть эффективной для контроля наркотрафика.
Сейчас наркотики все чаще приобретают в интернете, а основным потребителем выступает, к сожалению, молодежь. Только в 2021 году полиция региона направила в Роскомнадзор больше 300 заявлений о подозрительных страницах - 259 из них заблокировали. Ранее полицейские уже утверждали, что 95% дилеров обитают в интернете.
Вопрос непреодолимой силы. Где вы видели, чтобы русский человек приняв 100 мл алкоголя остановился на этом? Поэтому я считаю, что допустимое разрешение наркотических средств или допустимой концентрации алкоголя у водителя - это все игра слов и игра со смертью.
Сейчас в мире легализацию запрещенных веществ поддерживают в Уругвае, Австралии, Мексике, США, Канаде Великобритании и ряде других стран. Касается это только "легких" веществ или препаратов, использующихся в медицинских целях.
По словам нарколога Россия в целом была бы не готова к таким переменам. В нашей стране по-другому устроена судебная система, и если за рубежом нет наказания за "легкие" наркотики, то за героин и другие запрещенные вещества дают вплоть до пожизненного.
У нас это невозможно. Употребление легких наркотиков всегда влечет за собой употребление более тяжелых наркотиков, таков характер русского человека.
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