Главный нарколог Урала ответил, возможна ли в России легализация наркотиков

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И где же дети добывают смертельно опасные вещества.

Главный нарколог Свердловской области Олег Забродин ответил, возможна ли в России легализация наркотиков и насколько эта мера могла бы быть эффективной для контроля наркотрафика.


Сейчас наркотики все чаще приобретают в интернете, а основным потребителем выступает, к сожалению, молодежь. Только в 2021 году полиция региона направила в Роскомнадзор больше 300 заявлений о подозрительных страницах - 259 из них заблокировали. Ранее полицейские уже утверждали, что 95% дилеров обитают в интернете.

Вопрос непреодолимой силы. Где вы видели, чтобы русский человек приняв 100 мл алкоголя остановился на этом? Поэтому я считаю, что допустимое разрешение наркотических средств или допустимой концентрации алкоголя у водителя - это все игра слов и игра со смертью.

Заявил Олег Забродин

Сейчас в мире легализацию запрещенных веществ поддерживают в Уругвае, Австралии, Мексике, США, Канаде Великобритании и ряде других стран. Касается это только "легких" веществ или препаратов, использующихся в медицинских целях.


По словам нарколога Россия в целом была бы не готова к таким переменам. В нашей стране по-другому устроена судебная система, и если за рубежом нет наказания за "легкие" наркотики, то за героин и другие запрещенные вещества дают вплоть до пожизненного.

У нас это невозможно. Употребление легких наркотиков всегда влечет за собой употребление более тяжелых наркотиков, таков характер русского человека.

Добавил главный нарколог Свердловской области Олег Забродин.

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