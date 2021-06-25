Главный нарколог Урала ответил, возможна ли в России легализация наркотиков

Главный нарколог Свердловской области Олег Забродин ответил, возможна ли в России легализация наркотиков и насколько эта мера могла бы быть эффективной для контроля наркотрафика.

Сейчас наркотики все чаще приобретают в интернете, а основным потребителем выступает, к сожалению, молодежь. Только в 2021 году полиция региона направила в Роскомнадзор больше 300 заявлений о подозрительных страницах - 259 из них заблокировали. Ранее полицейские уже утверждали, что 95% дилеров обитают в интернете.