На его счету уже пять жертв: в столице Урала неизвестный продолжает нападать на девушек

Очередная екатеринбурженка пожаловалась на извращенца, орудующего неподалёку от УПИ. Он попытался напасть на неё накануне вечером, 8 сентября.

— Около 19.00 рядом с кустами на Блюхера, когда шла по дороге между Комсомольской и Студенческой, явно нерусский мужчина подбежал ко мне со спины и схватил за ягодицы. Попытался и спереди, но я вцепилась ему в лицо и оттолкнула, — цитирует потерпевшую E1.RU.

Но на этот раз сопротивление не особо испугало незнакомца. Некоторое время он продолжал стоять рядом.

— Он отошёл и смотрел, как я на него ору. Он мне ещё сказал: «Чего ты орёшь, что такого случилось?» Ему на вид около сорока, седые волосы, очень смуглая кожа, рост около 175 сантиметров. Похож по описанию на того человека, о котором уже писали, он будто нападает каждые два дня, — считает девушка.

Она добавила, что не стала обращаться в полицию, поскольку посчитала случившееся несерьёзным инцидентом. В УМВД Екатеринбурга настаивают на том, чтобы девушки всё же писали заявления в правоохранительные органы, иначе поймать извращенка будет крайне затруднительно.

По информации СМИ, нападения неадекватного мужчины происходят примерно через два дня. От действий этого человека пострадали уже несколько девушек. Причём неизвестный ведёт себя по-разному: иногда пытается облапать, время от времени пристаёт с расспросами и предложениями выйти за него замуж.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!